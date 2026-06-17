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Evo koju će momčad Tuchel suprotstaviti Vatrenima, zvijezda ostaje na klupi?

Evo koju će momčad Tuchel suprotstaviti Vatrenima, zvijezda ostaje na klupi?
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Foto: Richard Pelham/Getty images/Profimedia

Engleski mediji otkrili početni sastav njihove reprezentacije

17.6.2026.
15:16
M.G.
Richard Pelham/Getty images/Profimedia
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Hrvatska i Engleska susreću se u utakmici 1. kola skupine L Svjetskog prvenstva, a na dan utakmice, u srijedu, britanski mediji su otkrili koji početni sastav engleski izbornik Thomas Tuchel namjerava poslati na teren.

Tekstualni prijenos utakmice Engleske i Hrvatske UŽIVO ćete moći pratiti na portalu Net.hr od 22:00. 

Najveće iznenađenje u reprezentaciji Engleske očekuje se na desnom krilu. Zbog dugotrajnog problema s Ahilovom tetivom zvijezde Arsenala Bukaya Sake, Tuchel mu planira dozirati minutažu i to otvara vrata brzom Noniju Maduekeu za kojeg smatra da bi mogao raditi velike probleme obrani Vatrenih.

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Dvojbi je bilo i u obrani. Pozicija Johna Stonesa je neupitna, a čini se da je Ezri Konsa iz Aston Ville osigurao mjesto njegovog partnera u obrani ispred Marca Guehija. Na bokovima se očekuju Reece James i mladi Nico O'Reilly. U srcu veznog reda će biti Declan Rice i Elliot Anderson, a ispred njih će biti Jude Bellingham. Anthony Gordon zaigrat će na lijevoj strani, a kapetan Harry Kane u vrhu napada.

Očekivani sastav Engleske (4-2-3-1):

Pickford - James, Konsa, Stones, O'Reilly - Rice, Anderson - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane

 

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