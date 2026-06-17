Tuchel na mukama uoči okršaja s Hrvatskom: Šok u momčadi i kaos van terena

Engleska reprezentacija suočava se s ozbiljnim poteškoćama uoči otvaranja Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske. Izbornika Thomasa Tuchela zadesio je težak udarac nakon što je zbog ozljede ostao bez važnog braniča, a turbulentne pripreme obilježili su i drugi neočekivani događaji koji su narušili mir u engleskom taboru.

Šok na treningu

Glavna briga za Tuchela je ozljeda Tina Livramenta, braniča Newcastlea, koji je u nedjelju na treningu ozlijedio list i za njega je turnir završen. Očekuje se da će s terena izbivati oko šest tjedana, što je značajan udarac za engleske planove. Tuchel je cijenio njegovu svestranost i sposobnost igranja na obje strane obrane. Prema pravilima FIFA-e, momčadi mogu zamijeniti ozlijeđenog igrača do 24 sata prije prve utakmice, pa je kao zamjena hitno pozvan stoper Chelseaja Trevoh Chalobah. Ipak, on se neće priključiti momčadi na vrijeme za utakmicu protiv Hrvatske, pa će Tuchel za otvaranje morati tražiti druga rješenja.

Kaos izvan terena

Osim ozljede, inače, pripreme "Gordog Albiona" bile su sve samo ne mirne. Momčad je prvo pogodila oluja koja je odgodila njihovu posljednju prijateljsku utakmicu u Orlandu, a zatim je uslijedio još veći šok. Tijekom transporta iz baze na Floridi u Kansas City, reprezentaciji je ukraden čak i dio opreme, uključujući kopačke i lopte. Da stvar bude gora, vikend su proveli pod uzbunom zbog tornada. Sve to unosi nervozu u momčad koja se i bez toga suočava s nedoumicama izbornika. Tuchel važe opcije na više ključnih pozicija. Nije sigurno tko će činiti stoperski par, s obzirom na to da za dva mjesta konkuriraju John Stones, Ezri Konsa i Marc Guehi. Također, otvorena je i bitka za poziciju ofenzivnog veznog između Judea Bellinghama i Morgana Rogersa, dok je upitna i puna spremnost Bukaya Sake.