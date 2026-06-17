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Je li ovo početni sastav Hrvatske za utakmicu protiv Engleza? Dalić je pripremio iznenađenje

Je li ovo početni sastav Hrvatske za utakmicu protiv Engleza? Dalić je pripremio iznenađenje
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Foto: Daniel McGregor-Huyer/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Procurio početni sastav Hrvatske za prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu

17.6.2026.
11:46
M.G.
Daniel McGregor-Huyer/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Izbornik Zlatko Dalić odabrao je sastav hrvatske reprezentacije koji će istrčati protiv Engleske u prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu.

Prema dostupnim informacijama Hrvatska bi trebala početi u formaciji s tri braniča, 3-4-2-1, koju je Dalić testirao uoči Mundijala.

Na vratima nema nikakve dvojbe, jedinica ostaje Dominik Livaković, a ispred njega će bi trebao stajati stoperski trojac u sastavu Josip Šutalo, mladi Luka Vušković te Joško Gvardiol. Na krilnim bekovima bit će Josip Stanišić na desnoj i Ivan Perišić na lijevoj strani.

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U vezom redu je siguran naš kapetan Luka Modrić, a uz njega bi trebao krenuti Mateo Kovačić, čiji nastup je bio upitan zbog manjka minutaže u prethodnom razdoblju.

Ispred Modrića i Kovačića bi trebali krenuti Petar Sučić i Martin Baturina, a u vrhu napada je, čini se, Dalić pripremio iznenađenje pa će od prve minute početi Petar Musa, a ne Ante Budimir.

Očekivani sastav Hrvatske (3-4-2-1):

Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić – Sučić, Baturina – Musa

Standings provided by Sofascore

Zlatko DalićHrvatska Nogometna ReprezentacijaEngleskaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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