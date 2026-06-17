Je li ovo početni sastav Hrvatske za utakmicu protiv Engleza? Dalić je pripremio iznenađenje
Procurio početni sastav Hrvatske za prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu
Izbornik Zlatko Dalić odabrao je sastav hrvatske reprezentacije koji će istrčati protiv Engleske u prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu.
Prema dostupnim informacijama Hrvatska bi trebala početi u formaciji s tri braniča, 3-4-2-1, koju je Dalić testirao uoči Mundijala.
Na vratima nema nikakve dvojbe, jedinica ostaje Dominik Livaković, a ispred njega će bi trebao stajati stoperski trojac u sastavu Josip Šutalo, mladi Luka Vušković te Joško Gvardiol. Na krilnim bekovima bit će Josip Stanišić na desnoj i Ivan Perišić na lijevoj strani.
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U vezom redu je siguran naš kapetan Luka Modrić, a uz njega bi trebao krenuti Mateo Kovačić, čiji nastup je bio upitan zbog manjka minutaže u prethodnom razdoblju.
Ispred Modrića i Kovačića bi trebali krenuti Petar Sučić i Martin Baturina, a u vrhu napada je, čini se, Dalić pripremio iznenađenje pa će od prve minute početi Petar Musa, a ne Ante Budimir.
Očekivani sastav Hrvatske (3-4-2-1):
Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić – Sučić, Baturina – Musa