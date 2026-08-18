Mahune trunu na poljima, a na Dolcu ih prodaju za 5 eura: 'Da ih i badava dajete, nema interesa'

Domaće mahune ove su godine dobro rodile, no proizvođači iz okolice Ludbrega teško pronalaze put do kupaca. Dok ih poljoprivrednici, kažu, ne uspijevaju prodati ni za dva do tri eura po kilogramu, na zagrebačkom Dolcu kilogram mahuna stoji gotovo dvostruko više.

"Mahune su uspjele, kao što vidite. Sad, ima li puno uvoza ili čega, jednostavno u tom momentu ne trebaju nikome. Čak ni po tri eura, manje nego na tržnici, jednostavno nije bilo interesa. Pa smo probali na Zelenu tržnicu jedan dan otići, međutim da im i badava dajete, nisu imali momentalno rješenje za njih“, kaže poljoprivrednik iz okolice Ludbrega Tadej Bohorč.

Nakon prve berbe prije desetak dana čak je 300 kilograma mahuna podijelio mještanima. Pred njim je, kada mahune još malo narastu i dozriju, nova berba. A s njom i isti strah – hoće li ih uopće uspjeti prodati.

Paprike i patlidžani jedina sigurna zarada

Bohorč uzgaja i paprike te patlidžane. Oni su mu, kaže, jedina sigurna zarada jer ih predaje kooperantu. S kupusom i mahunama situacija je potpuno drugačija.

I nije jedini. Poljoprivredna zadruga Ludbreški kraj okuplja više od 120 poljoprivrednika, a problem je, kažu, isti za mnoge.

"Doslovno nema potražnje, nema potražnje za zelenom mahunom. Znači, dva su aspekta – ili je netko uvezao potrebne količine zelene mahune ili se toliko zasitila cijela država zelenom mahunom... Ne vjerujem“, kaže Saša Lenček, predsjednik Poljoprivredne zadruge Ludbreški kraj.

Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je Hrvatska tijekom 2025. godine uvezla 7628 tona mahuna. U prvih šest mjeseci ove godine uvezeno ih je oko 2920 tona. Najviše ih uvozimo iz Srbije, Španjolske, Mađarske i Belgije.

Na Dolcu kilogram pet eura

Istodobno, slika na zagrebačkoj tržnici Dolac potpuno je drugačija. Sedamdesetak kilometara od Ludbrega kilogram mahuna prodaje se za oko pet eura.

"S obzirom na ovu sušu, na ovo sve, ja mislim da je pristojna cijena. Mahune pet eura, stvarno nemate kud jeftinije“, kaže Vuka Štorek iz Vrbova Posavskog.

Kupci, međutim, cijenu smatraju prilično visokom.

"S obzirom da su bile po osam i devet eura na proljeće, ovo je i okej“, kaže jedna Zagrepčanka, dok drugi kupac kratko poručuje: "Mahune kupujem, ali su skupe.“

Tako se na jednoj strani Hrvatske kilogram domaćih mahuna nudi za dva do tri eura, pa ih proizvođači u konačnici dijele besplatno, dok se na drugoj prodaju za gotovo dvostruko više.

Prošle godine zaorali 160 tona zelja

Ludbreški poljoprivrednici, kažu, sličan su problem već iskusili.

"Tak je bilo prošle godine sa zeljem. Negdje oko 160 tona zelja na oranici smo zaorali jer doslovno nije bilo mjesta gdje bi ga distribuirali“, prisjeća se Lenček.

Problem, dakle, nije u proizvodnji. Domaćeg povrća ima, ali ono često ne pronalazi put do potrošača.

Iz Ministarstva poljoprivrede na pitanje kako riješiti problem distribucije poručuju da su ključni udruživanje proizvođača, proizvodnja većih količina, prerada, ali i snažnije brendiranje domaćih proizvoda.

Za poljoprivrednike iz ludbreškog kraja to je pitanje koje ne može čekati. Jer dobra berba, bez sigurnog tržišta, na kraju može značiti samo – više povrća koje će završiti na zemlji umjesto na stolovima.