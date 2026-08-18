Nova eksplozija na tlu europske zemlje: 'Ovo je izravna prijetnja sigurnosti naših građana'

Moldavsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je novo kršenje vlastitog zračnog prostora neidentificiranim zračnim objektom.

U moldavski zračni prostor objekt je ušao u ponedjeljak u 17.37 sati po lokalnom vremenu te je ubrzo nakon toga eksplodirao u blizini naselja Talmaza, koje se nalazi uz granicu s Ukrajinom. Moldavske vlasti priopćile su da u eksploziji nije bilo žrtava ni materijalne štete.

"Ovaj incident predstavlja novo ozbiljno kršenje suvereniteta Republike Moldavije i izravnu prijetnju sigurnosti naših građana. Takvi incidenti su neprihvatljivi", priopćilo je moldavsko ministarstvo vanjskih poslova.

Moldavija graniči s Ukrajinom te joj pruža potporu od početka ruske agresije. Od početka ruske invazije na Ukrajinu Moldavija se suočila s nizom sličnih incidenata, uključujući slučajeve u kojima su dronovi letjeli iznad njezina teritorija uz granicu s Ukrajinom.