Što to Rusija radi na granici? Rade sve u tajnosti, u dometu im i Varšava

Istraga britanskog The Telegrapha otkrila je da Rusija uz granicu s Ukrajinom i Bjelorusijom ubrzano širi mrežu baza za lansiranje dronova dugog dometa.

Novootkrivene lokacije već se koriste za napade na Ukrajinu, a dio njih mogao bi, prema analizi stručnjaka, predstavljati prijetnju i državama NATO-a.

Na temelju procurjelih dokumenata i satelitskih snimki identificirano je najmanje deset baza te 59 novih lansirnih tračnica za dronove s fiksnim krilima. Dio infrastrukture nastao je prenamjenom postojećih vojnih baza i civilnih zračnih luka, dok su nove rampe izgrađene i u ruralnim područjima.

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krievija izveidojusi kā minimums 10 šahedu dronu bāzes🇺🇦un b/krievijas pierobežā,konstatēts,ka šo dronu lidojuma radiuss sasniedz NATO valstis (1000km)-tā Telegrāfs,pamatojoties uz satelīta vērojumiem un dokumentiem,kas nonākuši redakcijā...nopietns drauds pic.twitter.com/QTM7E08svT — Jolanta Kublinska (@JolantaKublins1) August 17, 2026

Dometom mogu zahvatiti i Poljsku

Analiza tvrtke DroneSec pokazala je da je oko 20 novih lansirnih tračnica dodatno produljeno, što bi moglo omogućiti uporabu novijih ruskih dronova velikog dometa.

Rusija pritom razvija naprednije verzije iranskog Shaheda, uključujući modele Geran-4 i Geran-5. Prema dokumentima ukrajinske vlade koji su procurili u javnost, mogu dosegnuti ciljeve udaljene gotovo 1000 kilometara i nositi do 90 kilograma tereta.

Ako bi bili lansirani iz nekih od identificiranih baza, u njihovom bi se dometu mogla naći i Varšava. Nema naznaka da Moskva trenutačno planira takav napad, no NATO se priprema i za scenarije šireg sukoba.

Rusija povećava broj i sposobnosti dronova

Satelitske snimke pokazuju i širenje skladišnih kapaciteta. Jedna od baza navodno može istodobno primiti više od tisuću dronova, dok se na nekoliko lokacija grade dodatne lansirne rampe.

Foto satellitari pubblicate dal Telegraph mostrano che la Russia ha creato 10 basi segrete per droni da cui possono essere lanciati attacchi in parsi europei NATO. Per ora, 7 di queste basi le sta usando per bombardare Kyiv



E in Italia ronfiamo, tra utili idioti e complici pic.twitter.com/HgW3KmmdF1 — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) August 17, 2026

Baze se opskrbljuju iz više ruskih tvornica naoružanja, među kojima je i kompleks Alabuga, za koji se navodi da godišnje proizvodi oko 6000 dronova.

"Kremlj je znatno proširio svoju mrežu dronova kako bi napadao Ukrajinu i izložio države NATO-a riziku od takvih napada", rekao je Mike Monnik, izvršni direktor i osnivač DroneSeca.

Dodao je da proširenje lansirnih lokacija omogućuje Rusiji da istodobno koristi veći broj bespilotnih letjelica, dok tehnološki napredak nove modele čini težima za presretanje.

NATO ubrzava obranu od dronova

Ukrajinska vojna obavještajna služba GUR upozorila je i da Rusija pojedine dronove Geran oprema projektilima zrak-zrak, čime bi mogli predstavljati dodatnu prijetnju zrakoplovima koji sudjeluju u obrani ukrajinskog zračnog prostora.

U NATO-u priznaju da su dronovi postali jedan od ključnih elemenata suvremenog ratovanja.

"Dronovi su iz temelja promijenili karakter suvremenog ratovanja i postali odlučujući čimbenik na bojištu. Ubrzano povećavamo svoje sposobnosti za masovnu proizvodnju, uporabu i neutraliziranje dronova", rekao je dužnosnik NATO-a za The Telegraph.

Istraga tako pokazuje da Moskva ne povećava samo broj dronova koje može lansirati, nego istodobno razvija i modele većeg dometa i brzine, što dodatno povećava pritisak na ukrajinsku protuzračnu obranu, ali i zabrinutost među članicama NATO-a.