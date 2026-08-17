Teška ozljeda Kotarskog mogla bi zaustaviti njegov dolazak u Dinamo

Dominik Kotarski (26) bio je blizu povratka u Dinamo. Hrvatski reprezentativni vratar trebao je stići na posudbu iz Kopenhagena do kraja sezone, nakon što su se zakomplicirali pregovori oko otkupa Dominika Livakovića.

Livaković je drugi dio prošle sezone proveo na posudbi u Dinamu, koji ga želi zadržati, ali Fenerbahçe za njega navodno traži oko pet milijuna eura. Zbog toga se zagrebački klub okrenuo Kotarskom, Livakovićevoj prvoj zamjeni u hrvatskoj reprezentaciji.

Međutim, mogući transfer sada je pod velikim upitnikom. Kotarski se ozlijedio tijekom utakmice Kopenhagena i Randersa. Nakon što je ispucao dugu loptu, osjetio je bol u koljenu, sjeo na travnjak i ubrzo morao napustiti teren. U danskom klubu strahuju da bi ozljeda mogla biti ozbiljnija.

Svensson zabrinut zbog načina na koji se Kotarski ozlijedio

Trener Kopenhagena Bo Svensson priznao je da situacija ne izgleda dobro. Istaknuo je kako nikada nije pozitivan znak kada vratar mora izaći iz igre, osobito ako se ozlijedi bez kontakta sa suparničkim igračem.

Objasnio je da je Kotarski prilikom dugog ispucavanja napravio nezgodan pokret stajnom nogom. Takve ozljede, prema njegovim riječima, rijetko završavaju bez posljedica, ali konačna procjena bit će moguća tek nakon liječničkih pregleda.

Kotarski će obaviti snimanje koljena kako bi se utvrdila težina ozljede. Svensson je poručio da u klubu znaju što bi takva situacija mogla značiti, ali se nadaju povoljnim nalazima i brzom povratku hrvatskog vratara.

Pregovori s Dinamom privremeno zaustavljeni

Svensson je potvrdio da zna za mogućnost Kotarskog odlaska, no naglasio je kako mu je trenutačno najvažnije zdravstveno stanje njegova vratara. Nije želio detaljnije govoriti o igračima koji još nisu predstavljeni u novim klubovima niti o onima koji bi uskoro mogli otići.

Ozljeda se dogodila upravo u vrijeme aktivnih pregovora između Dinama i Kopenhagena. Razgovori o posudbi sada su privremeno zaustavljeni, a eventualna teža ozljeda mogla bi potpuno srušiti posao.

Kotarski se navodno želi vratiti na Maksimir te je zbog Dinama odbio ponudu brazilskog Flamenga. Ipak, pregovori su zapeli i prije ozljede jer zagrebački klub nije bio spreman prihvatiti financijske zahtjeve Kopenhagena.

U Danskoj nije opravdao velika očekivanja

Kopenhagen je Kotarskog prošlog ljeta doveo iz PAOK-a za pet milijuna eura. U Dansku je stigao kao veliko pojačanje, ali već nakon jedne sezone nalazi se blizu odlaska, premda ima ugovor do ljeta 2030. godine.

Hrvatski vratar našao se na udaru navijača i tamošnje javnosti zbog nekoliko pogrešaka. Za Kopenhagen je odigrao 57 utakmica, tijekom kojih je primio 73 pogotka.

Prošao je Dinamovu akademiju

Kotarski dobro poznaje Dinamo jer je u njegovoj omladinskoj školi proveo sedam godina, od 2011. do 2018. Kao jedan od najvećih vratarskih talenata svoje generacije potom je za dva milijuna eura prešao u Ajax. Za Jong Ajax, drugu momčad nizozemskog velikana, upisao je 60 nastupa.

U seniorskom nogometu afirmirao se u Gorici, nakon čega je tri sezone branio za PAOK. S grčkim klubom 2024. godine osvojio je naslov prvaka, a u ljeto 2025. potpisao je petogodišnji ugovor s Kopenhagenom.

Kotarski je prošao sve mlađe uzraste hrvatske reprezentacije. Za seniorsku momčad debitirao je u ožujku 2024. u prijateljskoj utakmici protiv Egipta. Otad je redovito dio reprezentativnog kadra, a prema procjeni Transfermarkta vrijedi pet milijuna eura.