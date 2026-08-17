Ljetna koncertna čarolija u diamondu nastavila se uz Željka Joksimovića

Publika u Diamondu imala je priliku uživati u bogatom repertoaru izvođača čije pjesme već više od dva desetljeća zauzimaju posebno mjesto u srcima brojnih generacija. Željko Joksimović tijekom gotovo dvosatnog koncerta publiku je proveo kroz presjek svoje bogate glazbene karijere. Njegova prepoznatljiva interpretacija, vrhunska muzikalnost i neposredan odnos s publikom stvorili su poseban ugođaj koji je obilježio još jednu ljetnu večer na Krku. U impresivnom ambijentu Diamondove open-air pozornice, njegove melodije dobile su novu dimenziju te je još jednom potvrdio zašto ga publika već desetljećima svrstava među najcjenjenije regionalne kantautore i izvođače.

Foto: Diamond

Nastup Željka Joksimovića još je jedan uspješan koncert u ovogodišnjoj sezoni Diamond Cluba powered by Mint, koji tijekom cijelog ljeta okuplja publiku uz pažljivo odabrani program i nastupe istaknutih regionalnih izvođača. Spoj vrhunske produkcije, atraktivne lokacije i glazbenih imena koja privlače publiku iz cijele regije nastavlja potvrđivati zašto je Diamond jedno od najpoželjnijih mjesta za ljetnu zabavu na Jadranu.

Foto: Diamond

Diamond Club powered by Mint nastavlja s programom do kraja kolovoza, a publiku očekuju još brojni nastupi popularnih regionalnih izvođača i večeri ispunjene glazbom, zabavom i nezaboravnim trenucima. Više informacija o gostovanjima pratite na web stranici https://diamondclub.hr/ te na društvenim mrežama www.facebook.com/diamondclub.hr/ i www.instagram.com/diamondclub.hr/.