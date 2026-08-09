Odjeknula poruka bivšeg zapovjednika: 'NATO se boji rata, a neprijatelj to vidi. I iskorištava'

"Nažalost, mi mu nikada nećemo doista pristupiti", ove riječi Valerija Zalužnog, bivšeg vrhovnog zapovjednika ukrajinskih oružanih snaga, o izgledima za pristupanje Ukrajine NATO-u posljednjih su dana izazvale pozornost.

Prema njegovu mišljenju, prepreka za članstvo Ukrajine u Sjevernoatlantskom savezu leži u tome što je "nemoguće s trenutačnom razinom razvoja ukrajinskih oružanih snaga pristupiti organizaciji koja se vodi doktrinama iz Drugog svjetskog rata".

Zalužni je sada ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu i zalaže se za snažnije usmjeravanje na druge, po njegovu mišljenju učinkovitije formate sigurnosne suradnje. To je pokrenulo raspravu u Ukrajini o budućoj euroatlantskoj orijentaciji zemlje.

'Rusija iskorištava strah NATO-a od rata'

Pavlo Lakijčuk iz ukrajinskog Centra za globalne studije "Strategija XXI" ocjenu Zalužnog naziva prije "hladnim tušem", koji Ukrajincima ipak koristi.

U razgovoru za Deutsche Welle (DW) kaže da Savez danas ima poteškoća, koje su duboko ukorijenjene u povijesti.

Nakon raspada Sovjetskog Saveza početkom 1990-ih, NATO je izgubio svog glavnog protivnika i morao je potražiti novu ulogu. "S raspadom Varšavskog pakta i Sovjetskog Saveza NATO je zapao u krizu identiteta. Odjednom se govorilo o borbi protiv piratstva i trgovine drogom te o mirovnim misijama. U tom je razdoblju Europa u velikoj mjeri izgubila svoju obrambenu sposobnost", kaže Lakijčuk.

Najveći je problem NATO-a danas, prema Lakijčuku, uz vojne sposobnosti i psihološki strah članica saveza od rata.

"NATO se danas boji rata. Kad se netko boji, a neprijatelj to primijeti, više nema odvraćanja, nego ucjene. Upravo to Rusija iskorištava", objašnjava on.

Lakijčuk primjećuje da se Ukrajina u mnogim zapadnim prijestolnicama još uvijek ne doživljava kao nezaobilazan čimbenik europske sigurnosti. U Europi, smatra on, i dalje prevladava uvjerenje da bi rizici pristupanja Ukrajine NATO-u nadmašili prednosti. No, kad bi se prepoznalo da bi upravo Ukrajina zajedno sa svojim saveznicima mogla braniti Europu, situacija bi izgledala potpuno drugačije.

Kijev treba NATO više nego obrnuto?

Serhij Dzerdz iz Građanske lige "Ukrajina-NATO" smatra, naprotiv, da je prerano zaključivati kako je pristupanje Ukrajine NATO-u nemoguće, jer se međunarodna situacija stalno mijenja.

U razgovoru za DW naglašava da bi trebalo razmisliti kome je Zalužni zapravo uputio svoje izjave. Dzerdz pretpostavlja da su riječi bivšeg vrhovnog zapovjednika mogle biti upućene zapadnim partnerima Ukrajine – kao poziv da aktivnije guraju ukrajinsko članstvo u NATO-u naprijed.

Prema ovom stručnjaku, integracija u Sjevernoatlantski savez ne ograničava se samo na pitanje budućeg članstva. Podsjeća da je upravo suradnja s NATO-om, još prije početka pregovora o pristupanju Europskoj uniji, stvorila temelj za sveobuhvatnu reformu ukrajinske države.

"Približavanje NATO-u manje treba savezu, a mnogo više samoj Ukrajini. Reformiramo svoju vojsku, javnu upravu i sigurnosni sektor. Te promjene prije svega trebamo mi sami", objašnjava Dzerdz. Uvjeren je da bi, čak i ako bi se put prema članstvu u NATO-u pokazao duljim od očekivanog, to ne bi bio razlog za napuštanje tog strateškog kursa, koji je ukorijenjen i u ukrajinskom Ustavu.

Novi sigurnosni savezi i Ukrajina

Oleksij Melnik iz ukrajinskog Istraživačkog centra Razumkov smatra da izjave Zalužnog o potrebi novih saveza ne znače odbacivanje NATO-a.

Melnik upućuje na razvoj koji je počeo kad se promijenilo sigurnosno okruženje i pojavile sumnje u jedinstvo samog Saveza. "Već vidimo 'koaliciju voljnih' i produbljivanje suradnje Ukrajine s Velikom Britanijom, Francuskom, Njemačkom, baltičkim zemljama i Skandinavijom. Ti bi formati u budućnosti mogli poprimiti veći institucionalni oblik", smatra Melnik.

Prema njegovu mišljenju, takvi formati doduše počivaju na zajedničkim sigurnosnim interesima, ali ne mogu zamijeniti NATO.

"Kad govorimo o vojno-političkom savezu, trenutačno ne postoji alternativa NATO-u", kaže stručnjak za DW.

Melnik naglašava da su gotovo sve potencijalne sudionice novih koalicija i same članice NATO-a. Stoga one ne bi izgradile konkurenciju Sjevernoatlantskom savezu.

"Ne radi se o alternativi, nego o nadopuni. Ukrajina mora zadržati svoj strateški kurs prema članstvu u NATO-u i istovremeno razvijati dodatne sigurnosne mehanizme", savjetuje on.

Melnik ne smatra da je put prema NATO-u za Ukrajinu konačno zatvoren. Prema njegovu mišljenju, glavna je prepreka za članstvo trenutačno sam rat. "Pozvati Ukrajinu u NATO sada značilo bi automatski uvući Savez u rat s Rusijom. Nijedna članica danas nije na to spremna", kaže stručnjak. Nakon prestanka borbi situacija bi se mogla bitno promijeniti. Zato Melnik smatra da je još prerano tvrditi da su vrata NATO-a za Ukrajinu zatvorena.