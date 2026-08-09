Zagrepčanke kao da su ispale iz filma: Šeširi, lepršave haljine i preplanuli ten mamili poglede

Visoke ljetne temperature nisu spriječile Zagrepčanke da i ovoga puta pokažu zašto zagrebačka špica slovi kao prava modna pista. U užarenom gradskom ritmu prošetale su centrom u lepršavim haljinama, efektnim šeširima i ljetnim kombinacijama, a preplanuli ten samo je dodatno naglasio njihov ljetni šarm.

I kada temperature prijeđu trideset stupnjeva, čini se da Zagrepčanke imaju isti cilj - izgledati najbolje i svojim modnim izdanjima privući poglede.

Koga je sve svojim objektivom zabilježio fotograf Pavao Bobinac, pogledajte u našoj galeriji.