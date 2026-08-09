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Zagrepčanke kao da su ispale iz filma: Šeširi, lepršave haljine i preplanuli ten mamili poglede

Zagrepčanke kao da su ispale iz filma: Šeširi, lepršave haljine i preplanuli ten mamili poglede
Foto: Pavao Bobinac/(Dosadni) Fotograf
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Visoke ljetne temperature nisu spriječile Zagrepčanke da i ovoga puta pokažu zašto zagrebačka špica slovi kao prava modna pista. U užarenom gradskom ritmu prošetale su centrom u lepršavim haljinama, efektnim šeširima i ljetnim kombinacijama, a preplanuli ten samo je dodatno naglasio njihov ljetni šarm.

I kada temperature prijeđu trideset stupnjeva, čini se da Zagrepčanke imaju isti cilj - izgledati najbolje i svojim modnim izdanjima privući poglede.

Koga je sve svojim objektivom zabilježio fotograf Pavao Bobinac, pogledajte u našoj galeriji.

9.8.2026.
11:30
Hot.hr
Pavao Bobinac/(Dosadni) Fotograf
ZagrebSubotnja špicaZagrebačka špicaZagrepčanke
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