Sjećate li se Scully iz 'Dosjea X'? Omiljena agentica puni 58, a izgleda bolje nego ikad

Gillian Anderson danas slavi 58. rođendan, a publika je i dalje najviše pamti po ulozi agentice Dane Scully u kultnim „Dosjeima X“. Tim je likom obilježila televizijsku povijest i postala uzor generacijama gledateljica.

Njezin utjecaj bio je toliko snažan da se počeo spominjati i takozvani „efekt Scully“, fenomen zbog kojeg su se brojne djevojke počele više zanimati za znanost, medicinu i srodna područja. Desetljećima nakon najveće slave Gillian i dalje plijeni pažnju svojim izgledom, a mnogi komentiraju da djeluje kao da uopće ne stari.

Kako omiljena agentica izgleda danas, pogledajte u našoj galeriji.