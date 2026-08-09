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NE STARI /

Sjećate li se Scully iz 'Dosjea X'? Omiljena agentica puni 58, a izgleda bolje nego ikad

Sjećate li se Scully iz 'Dosjea X'? Omiljena agentica puni 58, a izgleda bolje nego ikad
Foto: Paolo Pirez/Newscom/Profimedia
Gillian Leigh Anderson rođena je 9. kolovoza 1968. u Chicagu, dio djetinjstva provela je u Londonu, a odrastanje između SAD-a i Velike Britanije omogućilo joj je da prirodno mijenja američki i britanski naglasak, zbog čega je svoj identitet jednom opisala riječima da su joj stanice američke, a duša britanska.
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Gillian Anderson danas slavi 58. rođendan, a publika je i dalje najviše pamti po ulozi agentice Dane Scully u kultnim „Dosjeima X“. Tim je likom obilježila televizijsku povijest i postala uzor generacijama gledateljica.

Njezin utjecaj bio je toliko snažan da se počeo spominjati i takozvani „efekt Scully“, fenomen zbog kojeg su se brojne djevojke počele više zanimati za znanost, medicinu i srodna područja. Desetljećima nakon najveće slave Gillian i dalje plijeni pažnju svojim izgledom, a mnogi komentiraju da djeluje kao da uopće ne stari.

Kako omiljena agentica izgleda danas, pogledajte u našoj galeriji.

9.8.2026.
7:09
Hot.hr
Image Capital Pictures/Film Stills/Profimedia
Gillian AndersonNekad I SadRođendanDosje X
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