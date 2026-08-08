Putnički vlak smrskan nakon sudara s teretnim: Pogledajte prizore s mjesta nesreće
U sudaru teretnog i putničkog vlaka koji se u subotu prijepodne dogodio između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca ima ozlijeđenih, ali prema zasad dostupnim informacijama nema poginulih, izvijestila je HŽ Infrastruktura.
Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, teško je ozlijeđeno pet osoba, a 10 ih ima lakše ozljede.
Nesreća se dogodila u 10,05 sati, a sudarili su se teretni vlak HŽ Carga i putnički vlak HŽ Putničkog prijevoza u kojemu se nalazilo dvadesetak putnika.
Službe na terenu
Na mjestu su nesreće policija, hitna pomoć, uključujući i helikopter te druge nadležne službe.
Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec zbog nesreće je zatvorena za promet.
Iz HŽ Infrastrukture navode da zasad nije moguće iznositi više informacija o uzrocima i okolnostima nesreće te da će javnost izvijestiti nakon što dobiju nove i potvrđene informacije.
U galeriji pogledajte prizore s lica mjesta.