Slavni Hrvat upecao 49 godina mlađu: 'Ne mogu vjerovati da me se naziva predatorom'

Bill Belichick, legendarni trener američkog nogometa (njegovi djed i baka doselili su u SAD 1910. godine iz Draganića), čovjek kojem je premijer Andrej Plenković osobno uručio hrvatsko državljanstvo u lipnju 2024., ulazi u drugu sezonu kao strateg momčadi Sveučilišta Sjeverne Karoline.

No, umjesto sportskih analiza i onog što ga čeka, javnost je zaokupljena njegovom vezom s 25-godišnjom Jordon Hudson. Njihova gotovo 50-godišnja razlika u godinama i njezin sve veći utjecaj na njegov profesionalni život pretvorili su privatnu romansu u prvorazrednu medijsku sagu. Sad se postavlja pitanje tko vodi igru izvan terena?

U galeriji možete pročitati priču o Billu Belichicku i Jordon Hudson.