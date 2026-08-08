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Slavni Hrvat upecao 49 godina mlađu: 'Ne mogu vjerovati da me se naziva predatorom'

Slavni Hrvat upecao 49 godina mlađu: 'Ne mogu vjerovati da me se naziva predatorom'
Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia
Jordon Hudson (25) osvojila je srce legendarnog NFL trenera hrvatskog podrijetla Billa Belichicka (73). Par je pretprošle godine posjetio Hrvatsku, gdje je Hudson bila uz Belichicka i na primanju kod premijera Andreja Plenkovića. Unatoč kritikama zbog velike razlike u godinama, njih dvoje na njih se ne obaziru.
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Bill Belichick, legendarni trener američkog nogometa (njegovi djed i baka doselili su u SAD 1910. godine iz Draganića), čovjek kojem je premijer Andrej Plenković osobno uručio hrvatsko državljanstvo u lipnju 2024., ulazi u drugu sezonu kao strateg momčadi Sveučilišta Sjeverne Karoline.

No, umjesto sportskih analiza i onog što ga čeka, javnost je zaokupljena njegovom vezom s 25-godišnjom Jordon Hudson. Njihova gotovo 50-godišnja razlika u godinama i njezin sve veći utjecaj na njegov profesionalni život pretvorili su privatnu romansu u prvorazrednu medijsku sagu. Sad se postavlja pitanje tko vodi igru izvan terena? 

U galeriji možete pročitati priču o Billu Belichicku i Jordon Hudson. 

8.8.2026.
8:36
Silvijo Maksan
PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia
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