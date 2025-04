Skandal u američkom nogometu: Trener hrvatskih korijena i partnerica pod sumnjom javnosti

Bill Belichick, najpoznatiji američki trener hrvatskog podrijetla, ponovno je u središtu pažnje – no ne zbog sportskih uspjeha. Ovih dana puni naslovnice američkih medija zbog svoje veze s 48 godina mlađom Jordon Hudson, što je izazvalo brojne reakcije javnosti.

Belichick, danas 73-godišnjak, nakon dugogodišnje NFL karijere, ove sezone je prešao u sveučilišni sport, preuzimajući ulogu glavnog trenera nogometnog programa na sveučilištu North Carolina. Međutim, njegova nova veza i istupi u medijima skrenuli su fokus sa sporta na privatni život.

Posebnu pozornost izazvao je intervju za CBS, koji je trebao promovirati njegovu novu knjigu The Art of Winning, ali se ubrzo pretvorio u PR katastrofu. Naime, Hudson je prekinula razgovor nakon što je postavljeno pitanje o načinu na koji su se upoznali. Prema navodima TMZ-a, tijekom intervjua bilo je više trenutaka u kojima Belichick nije mogao do kraja odgovoriti jer bi ga partnerica prekidala ili ispravljala. Dodatnu nelagodu izazvalo je to što je trener na intervju došao isključivo u njezinom društvu, bez ijednog predstavnika ili PR osobe.

Napetost je kulminirala kada je Hudson usred Q&A dijela intervjua ustala, napustila prostoriju i pozvala Belichicka da pođe za njom. Iako nije potvrđeno je li on to učinio, incident je uzrokovao kašnjenje intervjua od oko pola sata.

Ovakav razvoj događaja nije najbolje primljen ni kod njegovog trenutnog poslodavca – fakulteta North Carolina – gdje su, prema tvrdnjama izvora, zabrinuti zbog utjecaja koji Hudson ima na Belichicka.

Na društvenim mrežama, posebno na platformi X (bivšem Twitteru), pojavile su se brojne špekulacije o Jordoninoj prošlosti, uključujući i tvrdnje da je riječ o osobi povezanom s escort scenom. Posebno se ističe njezina reakcija na pitanje o tome kako su se upoznali, što je mnogima povećalo sumnje. Dodatnu pažnju izazvalo je i to što je značajan broj osoba iz industrije seksualnog rada prati na društvenim mrežama, bilo jer je uzor ili zbog stvarnih poznanstava.

U pokušaju da stavi točku na nagađanja, Hudson je na društvenim mrežama objavila staru fotografiju s obljetnicom njihovog prvog susreta, označivši datum 11. veljače 2021. i naziv knjige Deductive Logic, kroz koju su se, navodno, i povezali. Uz objavu je dodala komentar:

'Živjeli zbog činjenice da mi još uvijek dopuštate da vam držim duga filozofska predavanja četiri godine kasnije.'

Prema tvrdnjama izvora, prvi put su se sreli na letu iz Bostona za Floridu, gdje je Belichick primijetio knjigu koju je Hudson čitala i započeo razgovor. Nakon razmjene mišljenja o sadržaju, potpisao je knjigu, a zatim su razmijenili kontakte.

Pa ipak, ostaje pitanje koje mnogi postavljaju – ako je njihova priča već poznata javnosti, zašto je ponovno iznošenje detalja izazvalo toliku nelagodu?

