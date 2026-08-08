Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper

Bradley Cooper(51) godinama slovi za jednog od najvećih holivudskih zavodnika, a njegov ljubavni život redovito puni naslovnice svjetskih medija. Iza sebe ima brak s glumicom Jennifer Esposito te nekoliko zapaženih veza, no posebno mjesto u njegovu životu imaju bivša partnerica Irina Shayk, s kojom ima kćer Leu De Seine, i njegova majka Gloria Campano, s kojom je iznimno blizak. Posljednjih godina sreću je pronašao uz manekenku Gigi Hadid, s kojom je u ozbiljnoj vezi. Nakon što su nedavno zajedno snimljeni u Parizu s prstenjem na lijevoj ruci, ponovno su se rasplamsala nagađanja jesu li svoju ljubav okrunili tajnim vjenčanjem.

Pogledajte kako se jedan od najvećih holivudskih zavodnika mijenjao kroz godine