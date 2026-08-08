FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OŽENIO GIGI HADID? /

Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper

Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
1 /24
VOYO logo

Bradley Cooper(51) godinama slovi za jednog od najvećih holivudskih zavodnika, a njegov ljubavni život redovito puni naslovnice svjetskih medija. Iza sebe ima brak s glumicom Jennifer Esposito te nekoliko zapaženih veza, no posebno mjesto u njegovu životu imaju bivša partnerica Irina Shayk, s kojom ima kćer Leu De Seine, i njegova majka Gloria Campano, s kojom je iznimno blizak. Posljednjih godina sreću je pronašao uz manekenku Gigi Hadid, s kojom je u ozbiljnoj vezi. Nakon što su nedavno zajedno snimljeni u Parizu s prstenjem na lijevoj ruci, ponovno su se rasplamsala nagađanja jesu li svoju ljubav okrunili tajnim vjenčanjem. 

Pogledajte kako se jedan od najvećih holivudskih zavodnika mijenjao kroz godine 

 

 

8.8.2026.
8:25
Hot.hr
Aissaoui Nacer/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Bradley CooperHolivudski Glumac
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija