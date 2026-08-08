Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha

Olivia Newton-John bila je puno više od zvijezde kultnog filma Briljantin. Njezin prepoznatljiv osmijeh, nježan glas i prirodna karizma osvojili su milijune ljudi diljem svijeta, a pjesme poput Physical, Hopelessly Devoted to You i You're the One That I Want postale su bezvremenski klasici.

Tijekom više od pet desetljeća duge karijere ostvarila je izniman uspjeh kao pjevačica i glumica, prodala više od 100 milijuna nosača zvuka te osvojila brojne nagrade. Ipak, posljednje desetljeće života obilježila je njezina hrabra borba s rakom dojke, o kojoj je otvoreno govorila kako bi ohrabrila druge oboljele i podigla svijest o važnosti prevencije.

Preminula je 8. kolovoza 2022. godine, no ostavila je neizbrisiv trag u svijetu glazbe, filma i humanitarnog rada. Za mnoge će zauvijek ostati nezaboravna Sandy iz Briljantina, ali i žena koja je svojom snagom, optimizmom i toplinom inspirirala generacije.

U galeriji pogledajte kako je izgledala Olivia Newton-John, žena koja je obilježila glazbu i film.