Znate li čime se bavila supruga Infantina prije upoznavanja? Zanimljiva je poveznica s ljubavnicom

Dok Gianni Infantino suvereno vlada svjetskim nogometom kao jedna od najprepoznatljivijih i najkontroverznijih figura globalnog sporta, njegova supruga Leena Al Ashqar više od dva desetljeća uspijeva ostati enigma za javnost.

Ipak, nedavni skandali oko prodaje udjela u Svjetskom prvenstvu te raskol između UEFA-e i FIFA-e iznjedrili su optužbe o zataškanoj aferi koja baca novo svjetlo na privatni život čovjeka koji se rijetko sklanja s pozornice.

Tko je Leena Al Ashqar?

Leena Al Ashqar, libanonskog podrijetla, potpuna je suprotnost svom suprugu. Dok on gradi imidž otvorenog vođe, ona je svoj život obavila velom tajne. Ne daje intervjue, nema profile na društvenim mrežama i rijetko se pojavljuje na službenim događanjima. Njihova priča započela je početkom 2000-ih, u hodnicima nogometne administracije. Leena je tada radila za Libanonski nogometni savez, a Infantino je gradio karijeru u UEFA-i. Profesionalni putevi su im se ukrstili, a poznanstvo je preraslo u vezu okrunjenu brakom 2001. godine.

Par ima četiri kćeri: Shaniu Serenu, Alessiju, Dhaliju Noru i Sabrinu. Koliko je Infantino povezan sa supruginom domovinom, svjedoči i činjenica da je krajem 2025. zatražio, a u veljači 2026. i dobio libanonsko državljanstvo, uz švicarsko i talijansko koje već posjeduje. Kontrast između javnog i privatnog života iznimno je primjetan.

Selidbe, bolesti i globalni život

Iako brižno čuvaju privatnost, život obitelji Infantino daleko je od statičnog. Posjeduju nekretnine u nekim od najbogatijih dijelova svijeta. Medijsku pozornost privukla je njihova selidba u Dohu, u Katar, uoči Svjetskog prvenstva 2022. godine, gdje su njihove dvije kćeri pohađale školu. Službenu rezidenciju Infantino je 2022. preselio u švicarski Zug, kanton poznat po poreznim olakšicama, a nedavno je objavljeno i da je stekao imovinu blizu Miamija, što se povezuje s pripremama za SP 2026. Jedan od rijetkih trenutaka kada je obiteljska intima dospjela u javnost dogodio se tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., kada je njihova najmlađa kći, Dhalia Nora, morala na hitnu operaciju slijepog crijeva. Gianni i Leena bili su zajedno uz nju u bolnici u Sankt Peterburgu, zahvalni na pruženoj skrbi.

Optužbe o zataškanoj aferi

Idiličnu sliku obiteljskog čovjeka i moćnog administratora nedavno su uzdrmale teške optužbe koje je objavio britanski Telegraph. Prema navodima, Infantino je tijekom svog mandata na poziciji glavnog tajnika UEFA-e imao aferu s mlađom kolegicom. Navodno ju je tijekom njihove veze promaknuo na bolje plaćenu menadžersku poziciju. Nakon što je veza postala problematična, tvrde izvori, dogovoren je njezin odlazak iz organizacije uz šesteroznamenkastu otpremninu koju je isplatila UEFA, pokrivši i troškove njezina studija.

U svom priopćenju UEFA je priznala da je izvršila isplatu te da je bila upoznata s navodima o vezi, tvrdeći da je sve bilo u skladu s tadašnjim pravilima koja su u međuvremenu postrožena. Prema tvrdnjama upućenih, tadašnji predsjednik UEFA-e Michel Platini suočio je Infantina s optužbama i zatražio da ili on ili kolegica napuste organizaciju. Infantinov odgovor je, navodno, bio: "Ona odlazi." Glasnogovornik FIFA-e oštro je demantirao sve navode, nazivajući ih "kategorički neistinima i klevetničkima". Naglasio je da se niti jedan zaposlenik UEFA-e ili FIFA-e nikada nije žalio na Infantinovo ponašanje.

Dok Leena Al Ashqar nastavlja svoju ulogu tihe snage iz pozadine, daleko od očiju javnosti, njezin suprug suočava se s jednom od najvećih kriza svog mandata. Optužbe o zataškanoj aferi bacaju tamnu sjenu na njegovu pažljivo izgrađenu sliku i otvaraju pitanje granica između profesionalne moći i privatnih odluka na samom vrhu svjetskog nogometa. Tihi život obitelji Infantino odjednom je postao glasan, a posljedice bi mogle biti dalekosežne.