Oglasio se Infantino nakon optužbi da mu je UEFA isplatila ljubavnicu: 'Sve su to klevete'

UEFA je za Sky News potvrdila da je jednoj ženi isplaćena "otpremnina” te da su joj podmireni troškovi MBA studija na lokalnoj poslovnoj školi.

Gianni Infantino, predsjednik FIFA-e, "odlučno” je opovrgnuo tvrdnje da je UEFA isplatila njegovu navodnu ljubavnicu dok je obnašao dužnost glavnog tajnika europske krovne nogometne organizacije.

Daily Telegraph objavio je da je žena primila šesteroznamenkasti iznos nakon navodne veze s Infantinom, predsjednikom FIFA-e koji se našao pod snažnim pritiskom i suočava se s pozivima na ostavku zbog plana da privatnim ulagačima proda udio u Svjetskom prvenstvu. Prema navodima lista, UEFA je ženi nakon odlaska iz organizacije platila i MBA studij.

U izjavi za Sky News UEFA je navela da je ženi isplaćena "otpremnina” te da su joj podmireni troškovi MBA studija na lokalnoj poslovnoj školi.

"Isplata je bila u skladu s tada važećim pravilima za zaposlenike koji napuštaju organizaciju”, dodao je glasnogovornik.

"Ta su pravila postrožena nakon 2016. godine, a aktualni pravilnik o radu — koji se primjenjuje na sve zaposlenike UEFA-e, bez obzira na položaj — odgovara standardima suvremene organizacije visokog javnog profila.”

Glasnogovornik FIFA-e izjavio je za Sky News da Infantino "odlučno odbacuje te optužbe te da su one kategorički neistinite”.

"Svaka insinuacija o neprimjerenom ponašanju ili kršenju statuta ili propisa predstavlja klevetu.”

Infantino je u UEFA-i radio od 2000. do 2016. godine, kada je napustio organizaciju i preuzeo sadašnju dužnost predsjednika FIFA-e.

Odgovarajući na tvrdnje da su visoki dužnosnici UEFA-e bili zabrinuti zbog Infantinova ponašanja, glasnogovornik FIFA-e rekao je:

"Nijedan zaposlenik UEFA-e ni FIFA-e nikada nije podnio pritužbu na ponašanje gospodina Infantina jer se nikada nije dogodio incident u koji bi on bio umiješan. Sve odluke organizacije koje se odnose na zaposlenike, uključujući njihov odlazak i otpremnine, uvijek su odobravali nadležni direktori, u skladu sa svim primjenjivim propisima.”