Noah Nsoki novi igrač Dinama, francuski mediji pišu: 'Iznenađujući potez igrača PSG-a'

Noah Nsoki (19) novi je član zagrebačkog Dinama. Mladi francuski ofenzivac stigao je iz Paris Saint-Germaina, a u subotu je službeno predstavljen na Maksimiru.

PSG za njegov odlazak neće dobiti odštetu, ali je dogovorio pravo na 50 posto iznosa od Nsokijeve buduće prodaje. Mladi Francuz za prvu momčad pariškog kluba upisao je dva službena nastupa, jedan u francuskom prvenstvu i jedan u Kupu.

Dinamo je PSG-u prvotno ponudio oko 700 tisuća eura i deset posto od sljedećeg transfera, no Parižani nisu prihvatili takve uvjete. Klubovi su na kraju pronašli drukčiji model suradnje.

Tko je Noah Nsoki?

Nsoki je rođen 20. veljače 2007. u francuskom Tournan-en-Brieju, a visok je 185 centimetara. Primarno igra na lijevom krilu, ali može pokriti i ostale pozicije iza napadača.

Iako najčešće djeluje na lijevoj strani, Nsoki je dešnjak. Zbog toga često ulazi prema sredini terena, odakle pokušava doći u poziciju za udarac ili završno dodavanje. Kao dešnjak na lijevoj strani radi pomutnju suparnicima.

U PSG-ovu akademiju stigao je 2020. godine. U travnju 2025. potpisao je stipendijski ugovor koji je trebao vrijediti do ljeta 2027. Pariški klub tada ga je predstavio kao ofenzivnog veznog igrača poniklog u svojoj akademiji, dok ga francuski L'Equipe opisuje kao brzo krilo sposobno napraviti razliku u situacijama jedan na jedan. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na milijun eura.

Zašto je otišao iz PSG-a?

Nsoki je tijekom prošle sezone dobio priliku trenirati i nastupati s prvom momčadi, ali dolazak do ozbiljnije minutaže u PSG-u iznimno je zahtjevan.

Francuski prvak na krilnim pozicijama ima zvijezde poput Ousmanea Dembelea, Bradleyja Barcole, Khviche Kvaratskhelije i Desirea Douea. Zbog tako snažne konkurencije mladi igrači često se odlučuju na odlazak u klubove u kojima mogu ranije dobiti značajniju seniorsku ulogu.

Dinamo tako dobiva talentiranog nogometaša koji je prošao jedan od najboljih europskih razvojnih sustava, ali još nije potpuno formiran prvotimac. Nsoki na Maksimir dolazi kao projekt za budućnost. Očekuje se da će postupno dobivati prilike, razvijati se i pokušati izboriti važnije mjesto u momčadi, a Dinamo bi na njemu poslije mogao i financijski profitirati.

Velika konkurencija na Dinamovim krilima

Konkurencija na krilnim pozicijama u Dinamu već je poprilična. Prirodne opcije na lijevoj strani su Mislav Oršić i Arber Hoxha, dok na desnom krilu najčešće igraju Mateo Lisica i Dani Rodriguez.

Fran Topić može pokriti nekoliko mjesta u napadačkom dijelu momčadi, a prema krilu se po potrebi mogu pomaknuti i Gabriel Vidović te Luka Stojković.

Dolazak još jednog krilnog igrača pokazuje da Dinamo ne razmišlja samo o aktualnoj momčadi nego i o budućim prijelaznim rokovima. Dio sadašnjih opcija pripada skupini iskusnijih igrača, dok Nsoki odgovara profilu kakav zagrebački klub tradicionalno traži. Mlad je, brz i tehnički kvalitetan te ima dovoljno prostora za napredak i povećanje tržišne vrijednosti kroz seniorski nogomet.

Što pišu francuski mediji?

Strani mediji, ponajprije francuski, dolazak Noaha Nsokija u Dinamo prikazuju kao logičan, ali pomalo iznenađujući potez za vrlo talentiranog igrača PSG-ove akademije.

Ugledni francuski L’Équipe ističe da je Nsoki sam izabrao Dinamov projekt ispred portugalske Vitórije Guimarães. Ključni motiv trebao bi biti lakši put do seniorske minutaže.

Le Parisien transfer je predstavio još prije kao dogovoren posao nakon Nsokijeva proboja do prve momčadi PSG-a prošle sezone.

Foot Mercato naglašava da će 19-godišnje krilo u Zagrebu pokušati nastaviti razvoj uz znatno više vremena na terenu. Podsjećaju da je za PSG-ove seniore nastupio samo dvaput.

Canal Supporters promatra transfer u kontekstu šireg odlaska mladih igrača iz PSG-ove akademije:

"Nsoki napušta matični klub jer mu je seniorska perspektiva u Parizu bila vrlo ograničena."

FootballDatabase Dinamo opisuje kao vodeći hrvatski klub i redovitog sudionika europskih natjecanja, kao dobru razvojnu stepenicu.

Zajednička poruka francuskih tekstova je pozitivna prema igraču i Dinamovu projektu, ali bez euforije. Nsokija opisuju kao perspektivnog, fizički zanimljivog lijevog krilnog napadača, a ne kao već formiranu zvijezdu.

Posebno zanimljiv dio je financijska konstrukcija. Francuski portali posao nazivaju "iznenađujućim aranžmanom”: Dinamo navodno ne plaća početnu odštetu, ali PSG zadržava čak 50 posto buduće prodaje. To znači da PSG očito i dalje vjeruje u njegov tržišni potencijal.