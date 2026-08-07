Igrač PSG-a se oprostio od prvaka Europe: Uskoro potpisuje za Dinamo?

Ono o čemu se dugo pisalo uskoro bi trebalo dobiti službenu potvrdu. Noah Nsoki trebao bi postati novi igrač Dinama.

Da je tako, naizgled je potvrdio i sam Nsoki, koji je na društvenim mrežama objavio poruku kojom se oprostio od PSG-a.

“Nakon sedam godina u Paris Saint-Germainu, vrijeme je da okrenem novu stranicu. Ove će godine zauvijek ostati urezane u moje sjećanje. Imao sam sreću odrasti u ovom klubu, nositi ovaj dres s ponosom, napraviti prve korake uz prvu momčad i doživjeti nezaboravne trenutke.

Ponosan sam što sam osvojio francuski Superkup i što sam bio francuski prvak s prvom momčadi. S akademijom sam imao i neizmjernu radost što sam dva puta bio okrunjen francuskim prvakom. Ove titule ostat će dragocjene uspomene, ali osim trofeja, vrijednosti, visoki standardi i lekcije kojima me klub naučio vodit će me kroz cijelu karijeru.

Želio bih zahvaliti Paris Saint-Germainu na svemu što mi je pružio, svim trenerima, menadžerima i svima koji su bili dio mog putovanja. Veliko hvala mojoj obitelji, koja je uvijek vjerovala u mene i podržavala me u dobru i zlu. Hvala i mojim prijateljima na njihovoj svakodnevnoj prisutnosti te mojim agentima na povjerenju i podršci. Došlo je vrijeme za novi izazov, ali jedna stvar se nikada neće promijeniti: uvijek ću biti Parižanin", napisao je talentirani veznjak na svojem Instagramu.

Velika želja Modrih

Nsokija se s hrvatskim prvakom povezuje od samog početka prijelaznog roka, no dugo je trajalo natezanje između PSG-a i Dinama. Na kraju je navodno dogovoren transfer bez odštete, ali uz pravo Parižana na 50 posto od sljedećeg transfera.

Nsoki bi za početak trebao igrati za B momčad, koju vodi Jerko Leko, a naknadno pojačati konkurenciju u sastavu Marija Kovačevića.

Riječ je o veoma talentiranom igraču koji može pokriti više pozicija, a iako je dosad primarno ordinirao po lijevom krilu, na Maksimiru ga primarno vide na poziciji "osmice", odnosno centralnog veznjaka. Prošle sezone je za mladu momčad PSG-a odigrao 26 utakmica u kojima je devet puta postigao pogodak i još pet puta bio asistent. Također je dvaput nastupio i za prvu momčad prvaka Europe.