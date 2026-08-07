Barcelona dobila odbijenicu: Evo koliko Manchester City traži za Rodrija

Španjolac Rodri, koji se trenutno oporavlja od ozljede, ovog će ljeta gotovo sigurno napustiti Manchester City i vratiti se u domovinu.

Iako se najboljeg igrača Svjetskog prvenstva i osvajača Zlatne lopte 2024. povezivalo s Real Madridom, on je na kraju "da" rekao Barceloni, koja je Cityju ponudila 45 milijuna eura. No Englezi su to glatko odbili, zahtijevajući čak 70 milijuna eura za igrača koji je upisao gotovo 200 nastupa otkako je 2019. stigao u redove Nebeskoplavih iz Atletico Madrida, piše BBC.

Prema navodima španjolske radijske postaje Cadena Ser, koja je razgovarala s Rodrijevim agentom Pablom Barquerom, Real Madrid započeo je pregovore s Rodrijem ubrzo nakon što je Španjolska osvojila Svjetsko prvenstvo. Pregovori su počeli svega nekoliko dana nakon završetka turnira, a Rodrijev tabor posebno je istaknuo profesionalnost, korektnost i poštovanje koje je Real Madrid pokazivao tijekom cijelog procesa, zbog čega se činilo da će veznjak postati član Kraljevskog kluba.

No, unatoč pozitivnim razgovorima tijekom posljednja dva tjedna, Rodri je donio odluku da prihvati ponudu Barcelone, nakon čega je odlučio prekinuti pregovore s Real Madridom kako bi izbjegao dodatnu neizvjesnost.