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Sve je riješeno! Poznata je budućnost Viniciusa Juniora

Sve je riješeno! Poznata je budućnost Viniciusa Juniora
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Pisalo se ranije da Real Madrid nudi oko 22 milijuna eura po sezoni

6.8.2026.
20:36
HinaSportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Madridski Real u četvrtak je objavio kako je s brazilskim reprezentativnim napadačem Viniciusom produžio ugovor do ljeta 2032. godine.

Financijski detalji ugovora nisu objavljeni. Prema dosadašnjem ugovoru, 26-godišnji Vinicius je mogao postati slobodan igrač sljedećeg ljeta, a proteklih dana trajalo je cjenkanje u kojem su obje strane tražile produžetak suradnje po što povoljnijim uvjetima.

Ovaj potez znači da je propao bombastično najavljivani transfer Viniciusa u Arsenal. Topnici su željeli iskoristit situaciju s brazilskim krilom u Realu, a spominjala se cijena od 150 milijuna eura. Čini se da Viniciusovo inzistiranje na transferu bio način da od Reala iznudi veći ugovor.

Pisalo se ranije da Real Madrid nudi oko 22 milijuna eura po sezoni, što je njihova konačna ponuda, a Vinicius i njegovi predstavnici tražili su plaću od približno 30 milijuna eura, čime bi se izjednačio s prvom zvijezdom kluba Kylianom Mbappéom.

Real MadridVinicius JuniorArsenal
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