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Klub objavio: Operiran je najbolji igrač Svjetskog prvenstva

Klub objavio: Operiran je najbolji igrač Svjetskog prvenstva
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Foto: A. Pérez Meca/ContactoPhoto/Profimedia

'Vezni igrač već je neko vrijeme osjećao tegobe'

28.7.2026.
13:46
Hina
A. Pérez Meca/ContactoPhoto/Profimedia
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Španjolski vezni igrač Rodri podvrgnuo se manjoj operaciji leđa, objavio je u utorak njegov klub Manchester City

Dobitnik Zlatne lopte za 2024. godinu, koji je proglašen najboljim igračem Svjetskog prvenstva na kojem je sa Španjolskom osvojio naslov svjetskog prvaka ovaj mjesec, osjećao je tegobe u leđima prije nego što se konačno odlučio za operaciju.

"Vezni igrač već je neko vrijeme osjećao tegobe, no sada je podvrgnut zahvatu kako bi se problem riješio te će započeti kratko razdoblje rehabilitacije", navodi se u priopćenju Cityja.

City nije naveo vremenski okvir za njegov povratak, no britanski mediji izvještavaju da bi mogao propustiti početak ligaške sezone koja kreće 21. kolovoza.

Tridesetogodišnji Rodri, koji je tijekom karijere pretrpio ozbiljne ozljede koljena, ima još godinu dana ugovora s Cityjem, a sada ga se počelo povezivati s prelaskom u Real Madrid.

španjolska Nogometna ReprezentacijaRodriSvjetsko Prvenstvo 2026.Manchester City
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