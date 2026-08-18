Ukrajinci opet žestoko udarili po 'ruskom Amazonu': Šire se snimke masovnog napada

Ukrajinske snage izvele su noćas masovni napad dronovima u Moskvi i okolnoj regiji, potvrdili su ruski izvori na Telegramu.

U napadu je navodno oštećeno skladište najveće ruske internetske trgovine Wildberriesa, kojeg nazivaju i "ruskim Amazonom", prenio je Kyiv Independent koji se poziva na napise ruskog državnog medija Moskva 24.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da su ukrajinske snage na regiju lansirale više od 600 dronova, dok su ruske snage oborile njih 197.

Na ukrajinskom Telegram kanalu Exilenova Plus objavljeno je da su ruski sustavi protuzračne obrane pogodili stambenu zgradu u gradu Pavlovski Posad udaljenom šezdesetak kilometara od Moskve. Na krovu zgrade izbio je požar.

🇷🇺🇺🇦 Moscow’s skies are getting wild tonight.



All four of the city’s major airports just shut down as Ukrainian drones pour in.



Explosions are echoing across neighborhoods while Russian air defenses scramble to shoot them down, sometimes sending debris straight into residential… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 18, 2026

Complete chaos in Moscow...

Stop war Putin! pic.twitter.com/WYHpxPYfqF — Kvist (@kvistp) August 18, 2026

Šire se snimke

Požar je navodno buknuo i u tvornici aluminija u Moskovskoj oblasti. Gorjela je i kuća u gradu Ljuberci, neposredno izvan Moskve.

Na snimkama mještana iz grada Staraja Kupavna, vide se građani kako trče, a neki bježe automobilima dok odjekuju eksplozije.

Točan opseg štete nije poznat, a Kyiv Independent nije odmah uspio potvrditi izvješća ruskih dužnosnika.

Massive Ukrainian drone attack on Moscow Oblast. pic.twitter.com/WztuCBnrNz — Gameover 🇦🇺🇮🇱 (@MarkoS2075) August 18, 2026

Ovo je već drugi masovni napad dronovima na Moskovsku oblast u samo nekoliko dana. U nedjelju je također oštećeno skladište u vlasništvu tvrtke Wildberries.

Ukrajinsko Ministarstvo obrane potvrdilo je napad na skladište kazavši kako je to najveći objekt tvrtke koji se prostire na 250.000 četvornih metara.

Tvrtka Wildberries na svojoj web stranici prodaje niz vojne opreme, među kojima su dijelovi za dronove i pancirke. Europska unija sankcionirala je bankarski ogranak tvrtke u srpnju zbog financijskog doprinosa ruskom državnom proračunu.