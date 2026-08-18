Zaboravite na brzo propadanje: Kompletni vodič za njegu kožne obuće koji mijenja sve

Kvalitetan par kožnih cipela nije samo modni dodatak, već investicija koja uz pravilnu njegu može trajati desetljeće i duže. Koža je prirodan materijal koji diše, prilagođava se i s vremenom razvija jedinstven karakter.

Međutim, zanemarivanje može i najfiniju kožu uništiti unutar jedne sezone, ostavljajući je suhom, ispucanom i bez oblika.

Foto: Shutterstock

Osnovni koraci za besprijekoran izgled

Početak svake rutine je uklanjanje površinske nečistoće. Prije bilo kakvog sredstva, cijelu cipelu, uključujući i šavove gdje se spajaju gornjište i potplat, potrebno je temeljito iščetkati četkom od konjske dlake. Time se sprječava utiskivanje prljavštine dublje u pore kože.

Nakon četkanja slijedi čišćenje. Za to je dovoljna blago navlažena pamučna krpa. Ako su cipele i dalje prljave, vrijeme je za specijalizirano sredstvo.

Pat Macri, koji je 40 godina proveo u tvrtki R.M. Williams brinući se o obući, savjetuje: "Kada vidimo nakupljenu prljavštinu ili slojeve starog laka, tada koristimo sredstvo za čišćenje kože." Nanesite malu količinu na krpu i nježnim kružnim pokretima prijeđite preko cijele površine. Nakon čišćenja, pustite cipelu da se prirodno osuši desetak minuta.

Jednom kada je koža čista i suha, na red dolazi ključan korak: kondicioniranje. "Koža je poput naše kože; s vremenom se isušuje, pogotovo ako je izložena teškim vremenskim uvjetima", objašnjava Macri. Regenerator vraća prirodna ulja koja kožu čine mekom, podatnom i otpornijom na vodu. "Što duže održavate kožu podatnom, to će se bolje savijati dok hodate", dodaje.

Toplina vaših ruku pomaže proizvodu da prodre dublje, stoga ga slobodno nanesite prstima, utrljavajući ga kružnim pokretima. Dovoljna je količina veličine kovanice za cijelu cipelu; previše regeneratora može zagušiti pore i učiniti kožu ljepljivom. Za obuću koja se nosi u uredskom okruženju, kondicioniranje svakih nekoliko mjeseci je sasvim dovoljno.

Foto: Shutterstock

Rješavanje mrlja od soli i vode

Prema John White Shoes zima donosi dva najveća neprijatelja kožne obuće: vodu i sol. Iako djeluje nelogično, mrlje od vode najbolje se uklanjaju - vodom. Tragovi nastaju jer se ulja i tanini u koži neravnomjerno pomiču dok se jedan dio suši brže od drugog. Rješenje je ravnomjerno navlažiti cijelu cipelu vlažnom spužvom, čime se sprječava stvaranje oštrih rubova mrlje. Nakon toga, cipelu napunite zgužvanim novinskim papirom i ostavite da se prirodno osuši.

Mrlje od soli predstavljaju ozbiljniju kemijsku prijetnju. Sol je alkalna i narušava prirodnu pH ravnotežu kože, izvlačeći vlagu i ulja, što dovodi do trajnog pucanja. Vrijeme je ključno; mrlju od soli treba tretirati isti dan. Stručnjaci iz udruženja britanskih postolara upozoravaju da šteta koja se ne sanira unutar 48 sati postaje znatno teža za popravak. Za uklanjanje pripremite otopinu od jednakih dijelova bijelog octa i hladne vode. Blaga kiselost octa neutralizira sol bez oštećenja kože. Namočite krpu u otopinu i nježno tapkajte po mrlji dok se bijeli tragovi ne otope. Pustite da se cipela potpuno osuši, a zatim je obavezno temeljito nahranite regeneratorom.

Poliranje i najčešće pogreške

Poliranje nije samo estetski korak. Tanak sloj kvalitetnog voska stvara fizičku barijeru koja štiti kožu od vlage i manjih ogrebotina. Nakon što se regenerator upije, nanesite lak u boji cipele i pustite da se osuši dok ne postane magličast. Zatim ga energično ispolirajte četkom brzim, kratkim pokretima.

Ipak, čak i uz najbolju rutinu, nekoliko čestih pogrešaka može poništiti sav trud. Prva i najgora je sušenje mokrih cipela uz izvor topline. Radijatori, peći ili sušila za kosu uzrokuju skupljanje i pucanje kože. Uvijek ih sušite na sobnoj temperaturi.

Druga velika pogreška je svakodnevno nošenje istog para. Koži treba najmanje 24 sata da se potpuno osuši od vlage koju stopala prirodno ispuštaju. "Preporučujemo da mijenjate cipele, dopuštajući im dan odmora kako bi se vlaga prirodno osušila", kaže Macri. Na kraju, ne preskačite kalupe za cipele. Oni su neophodni jer upijaju vlagu i održavaju oblik cipele dok se suši, sprječavajući stvaranje dubokih nabora koji kasnije postaju pukotine. Najbolji izbor su kalupi od cedrovine, koji dodatno upijaju neugodne mirise.

POGLEDAJTE GALERIJU