Kupaći kostim može trajati godinama: Za njegovu dugovječnost ovo je najbolja opcija

Kupaći kostim je dizajniran za sunce, more i bazen, a upravo su to elementi koji ga najbrže uništavaju. Sol, klor, kreme za sunčanje i UV zrake neumoljivo napadaju osjetljiva vlakna, uzrokujući blijeđenje boje, gubitak oblika i propadanje elastičnosti.

Ipak, uz nekoliko jednostavnih, ali ključnih koraka, kupaći kostim može zadržati izgled novog proizvoda tijekom nekoliko sezona. Rješenje nije u skupim sredstvima, već u pravilnoj rutini koja počinje odmah nakon izlaska iz vode.

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Ispiranje je važnije od pranja

Najvažniji savjet za očuvanje kupaćeg kostima jest ispiranje u hladnoj, čistoj vodi odmah nakon svakog nošenja. Ovaj korak, koji traje svega 30 sekundi, ključna je navika u očuvanju tkanine, piše Martha Stewart.

Klor je moćan oksidans koji izravno napada molekularnu strukturu elastana, vlakna koje kostimu daje rastezljivost. Čak i kada se kostim osuši, ostaci klora nastavljaju djelovati. Slično je i s morskom soli; kako se suši, kristali soli djeluju kao mikroskopski brusni papir koji mehanički oštećuje vlakna iznutra. Ispiranjem se te agresivne tvari uklanjaju prije nego što stignu nanijeti trajnu štetu.

Mokar kupaći kostim nikada se ne smije ostavljati satima u zatvorenoj plastičnoj vrećici. Toplina i vlaga stvaraju idealno okruženje za razvoj bakterija i plijesni, ali i ubrzavaju kemijske reakcije koje uništavaju materijal.

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Ručno pranje kao idealna metoda

Iako se strojno pranje čini praktičnim, ručno pranje je daleko najbolja opcija za dugovječnost kupaćeg kostima, pogotovo za modele s umetcima, žicom ili ukrasnim detaljima.

Proces je brz i jednostavan. Potrebno je napuniti umivaonik ili lavor hladnom vodom jer topla voda može trajno opustiti elastinska vlakna. Dodaje se tek nekoliko kapi blagog tekućeg deterdženta za osjetljivo rublje. Kostim se potom potopi i ostavi da se namače desetak do 15 minuta kako bi deterdžent otopio ostatke masnoća od krema za sunčanje i tjelesnih ulja. Zatim ga se nježno stišće poput spužve, bez grubog trljanja ili uvijanja koje lomi elastična vlakna. Na kraju ga je potrebno temeljito isprati pod mlazom hladne vode dok ne nestane i zadnji trag pjene.

Najčešća pogreška događa se nakon pranja

Pravilno sušenje jednako je važno kao i pranje. Najbrži način za uništavanje kupaćeg kostima jest stavljanje u sušilicu rublja. Visoka temperatura katastrofalna je za elastin i lycru; ona doslovno topi i trajno deformira vlakna, zbog čega kostim gubi oblik i rastezljivost. Čak i program za osjetljivo rublje na niskoj temperaturi je prerizičan. Jednako je štetno sušenje na izravnom suncu, jer UV zrake dodatno razgrađuju vlakna i uzrokuju blijeđenje jarkih boja.

Ispravan postupak je sljedeći: nakon pranja, lagano se istisne višak vode. Kostim se ne smije cijediti uvijanjem. Polaže ga se na čisti, suhi ručnik, zarola zajedno s njim te nježno pritisne kako bi ručnik upio višak vlage. Zatim ga se odrola i položi vodoravno na suhi ručnik ili stalak za sušenje, u hladu i na prozračnom mjestu. Treba izbjegavati vješanje za naramenice jer težina vode može rastegnuti materijal.

Kako ukloniti tragove kreme za sunčanje?

Žućkaste mrlje od kreme za sunčanje jedan su od najtvrdokornijih problema. One nastaju jer se kemijski i mineralni UV filteri, poput cinkovog oksida, vežu za ulja i voskove u formuli, a zatim prodiru duboko u sintetička vlakna.

Obični deterdženti često nisu dovoljni. Najbolji pristup je korištenje sredstva za pranje posuđa, koje je formulirano upravo za razgradnju masnoća. Kap ili dvije nanosi se izravno na mrlju prije pranja, nježno utrlja prstima i ostavi da djeluje petnaestak minuta. Nakon toga, kostim se pere ručno kao i obično.

Za stare i zapečene mrlje može se napraviti pasta od sode bikarbone i vode, nanijeti je na mrlju i ostaviti da djeluje pola sata prije pranja. Potrebno je izbjegavati izbjeljivač, koji može reagirati s UV filterima i zapravo pogoršati mrlju, te ocat, koji može oštetiti elastan.

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