Vodič za savršeno peglanje: Ovo su tajne tehnike za odjeću kao iz čistionice

Peglanje je za mnoge sinonim za dosadan kućanski posao koji se odgađa do posljednjeg trenutka. No, uz nekoliko stručnih savjeta i ispravnu tehniku, hrpa izgužvane odjeće može se pretvoriti u uredno složene komade besprijekornog izgleda.

Usvajanje pravilnog pristupa ne samo da štedi vrijeme i živce, već i čuva odjeću od oštećenja, osiguravajući da vaši omiljeni komadi duže izgledaju kao novi, piše The Spruce.

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Priprema je pola posla

Prije nego što uopće uključite peglu, ključna je dobra priprema. Započnite sortiranjem odjeće prema vrsti tkanine. Ovaj korak je presudan jer omogućuje logičan slijed peglanja, počevši od materijala koji zahtijevaju najnižu temperaturu, poput svile i sintetike, pa sve do pamuka i lana koji podnose najvišu toplinu. Tako izbjegavate dugo čekanje da se pegla ohladi između različitih komada i značajno smanjujete rizik od uništenja osjetljivih tkanina.

Uvijek provjerite etiketu za održavanje jer sadrži precizne upute proizvođača. Također, važno je pravilo da se pegla isključivo čista odjeća. Toplina može trajno fiksirati mrlje koje su možda promakle vašem oku, čineći ih gotovo nemogućim za ukloniti.

Za najbolje rezultate, odjeća bi trebala biti blago vlažna jer para pomaže opustiti vlakna. Ako odjeća nije svježe oprana, poprskajte je vodom iz boce s raspršivačem ili koristite funkciju pare na pegli.

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Kako ne uništiti tkaninu?

Odabir prave temperature ključan je za učinkovito uklanjanje nabora i sprječavanje oštećenja. Svaka tkanina ima svoj prag tolerancije na toplinu. Sintetičke tkanine poput poliestera i najlona zahtijevaju nisku temperaturu, obično do 135 °C. Uvijek ih je preporučljivo peglati s naličja kako bi se izbjegao neželjeni sjaj.

Svila traži nisku temperaturu i peglanje s naličja dok je još vlažna, a korištenje pare treba izbjegavati jer može ostaviti mrlje. Vunu peglajte na srednjoj temperaturi s parom, najbolje s naličja ili preko vlažne zaštitne krpe. Pamuk, kao jedan od izdržljivijih materijala, podnosi visoku temperaturu (oko 200 °C) i obilje pare, a najbolje rezultate postići ćete dok je još blago vlažan.

Najzahtjevniji materijal, lan, traži najvišu temperaturu, čak do 230 °C, i dosta vlage kako bi se izravnali tvrdokorni nabori. Uvijek ga peglajte s naličja.

Redoslijed je bitan

Peglanje košulje mnogima predstavlja najveći izazov, no uz pravilan redoslijed, taj se proces može znatno pojednostaviti. Započnite s manjim i dvostrukim dijelovima.

Prvo ispeglajte kragnu, krećući se od rubova prema sredini, prvo s donje, a zatim s gornje strane. Slijede manžete - ispeglajte prvo unutrašnju, a zatim vanjsku stranu. Nakon toga, na red dolaze rukavi. Položite rukav ravno na dasku i peglajte od ramena prema manžeti. Kako biste izbjegli stvaranje oštrog nabora na suprotnoj strani, možete u rukav umetnuti smotani ručnik. Zatim se posvetite dijelu preko ramena, takozvanom jarmu, tako da ga navučete na uži kraj daske.

Na kraju, preostaju prednji dijelovi i leđa. Prvo ispeglajte prednjice, pažljivo manevrirajući oko dugmadi - nikada ne prelazite peglom direktno preko njih. Na samom kraju ispeglajte leđa, koristeći duge i ujednačene poteze.

Posebni izazovi kod peglanja

Neke tkanine zahtijevaju poseban tretman. Lan je poznat po tvrdokornom gužvanju. Stručnjakinja za tkanine, Amanda Hesser, ima koristan savjet: "Poprskajte tkaninu vodom prije peglanja i nježno je povlačite od sebe dok peglate kako biste čuli 'cvrčanje'. To pomaže da se bore na lanu brže izravnaju."

Saten, zbog svoje sjajne i osjetljive prirode, peglajte na niskoj temperaturi, bez pare i s naličja. Baršun se, pak, nikada ne pegla direktno. Umjesto toga, koristite paru držeći peglu nekoliko centimetara od tkanine. Para će prodrijeti u vlakna i ispraviti nabore bez uništavanja prepoznatljive teksture. Slično pravilo vrijedi i za tamne tkanine ili odjeću s printom - uvijek ih peglajte s naličja kako biste zaštitili boju i spriječili pojavu sjajnih tragova.

Nakon što je odjevni predmet ispeglan, odmah ga objesite na vješalicu i pustite da se potpuno ohladi prije spremanja u ormar. Ovaj posljednji korak osigurava da trud ne bude uzaludan i da odjeća dugo ostane glatka.

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