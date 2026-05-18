Ljetni san bez znojenja: Stručnjaci savjetuju kako odabrati posteljinu koja osvježava

Pregrijavanje tijekom noći nije uvijek povezano samo s temperaturom u sobi, ono što se nalazi na vašem krevetu može igrati jednako veliku, ako ne i veću ulogu. Kvalitetan san ključan je za zdravlje, a ljetne vrućine često postaju najveći neprijatelj odmora. Srećom, rješenje je često jednostavnije nego što mislimo.

Prema stručnjacima za spavanje, određene sintetičke tkanine za posteljinu imaju tendenciju zadržavanja topline, što otežava održavanje ugodne temperature tijela. "Materijali poput teških mikrovlakana ili mješavina poliestera mogu zadržati toplinu i vlagu, zbog čega se mnogi bude znojni čak i uz upaljenu klimu", objašnjava Drew Miller, potpredsjednik marketinga u tvrtki Sit 'n Sleep. "Najudobnije ljetne posteljine su one koje su dizajnirane za protok zraka. Bambus, lan, liocel, viskoza i rajon znatno su bolji izbor za hlađenje."

Kako biste ostali rashlađeni, udobni i spavali bez znojenja tijekom cijele noći, pregledali smo preporuke stručnjaka za ljetnu posteljinu i istražili znanstvenu pozadinu materijala koji jamče ugodan san.

Prirodna vlakna su ključ prozračnosti

Odabir materijala posteljine izravno utječe na termoregulaciju tijela. Prirodna vlakna poput pamuka, lana i bambusa omogućuju koži da diše, učinkovito upijaju vlagu i pomažu u održavanju stabilne tjelesne temperature, što je presudno za neometan san. S druge strane, sintetički materijali stvaraju barijeru koja zadržava toplinu uz tijelo.

Pamuk perkal: klasik s dobrim razlogom

Ako ste u potrazi za novim plahtama ili nadmadracem, stručnjakinja za tekstil Cathy Rust preporučuje proizvode od stopostotnog pamuka satkanog u perkal. Objašnjava kako je perkal, vrsta čvrstog i ravnog tkanja, poznat po iznimnoj prozračnosti i svježem, oštrom osjećaju na koži. Lagana tkanina omogućuje bolji protok zraka, pa se toplina ne zadržava uz vaše tijelo. Rust ističe da je broj niti oko 300 idealan jer su takve plahte dovoljno lagane i ne stvaraju osjećaj težine.

Bambus i svila za borbu protiv noćnog znojenja

"Navlaka za poplun od bambusa odlična je opcija za svakoga tko je sklon noćnom znojenju'', kaže stručnjakinja za spavanje, dr. Angela Holliday-Bell. Ona objašnjava da je tkanina dobivena od bambusa prozračna i upija vlagu, sprječavajući osjećaj vrućine pod pokrivačem. To donosi olakšanje i ženama koje se suočavaju s noćnim znojenjem ili promjenama temperature koje dolaze s godinama, piše People.

Za one koji vole osjećaj svježine na licu, svilena jastučnica je nepogrešiv izbor. Kendra Cosenza iz tvrtke Mulberry Park Silks kaže da je spavanje na svili "kao da svaki put legnete na hladnu stranu jastuka". Prirodno prozračna svila pomaže u regulaciji temperature, a njezina glatka površina smanjuje trenje, što rezultira s manje zamršenom kosom i bez tragova od spavanja na licu.

Ne zaboravite na jastuk i lagani pokrivač

Čak i ako odaberete najprozračniju posteljinu, pogrešan jastuk ili pretežak pokrivač mogu sve pokvariti. Dr. Holliday-Bell ističe da se toplina često nakuplja oko glave i vrata, stoga preporučuje jastuke koji kombiniraju rashladnu navlaku s memorijskom pjenom prožetom gelom. Za razliku od tradicionalne, ovakva pjena ne zadržava toplinu, pružajući osjećaj svježine uz potrebnu potporu.

Ako volite biti pokriveni čak i tijekom toplijih mjeseci, razmislite o laganom pokrivaču. Derek Hales, osnivač stranice NapLab.com, preporučuje pokrivače s teksturom vafla, izrađene od mješavine pamuka i bambusa. Takva tekstura i kombinacija materijala potiču protok zraka, dajući pokrivaču lakoću koja ne zadržava toplinu.

Budućnost spavanja: Pametne tkanine i održivost

Tržište posteljine sve se više okreće održivim materijalima i pametnim rješenjima. Trendovi pokazuju snažan zaokret prema organskom pamuku s GOTS certifikatom, TENCEL™ modalu dobivenom od bukovine te lanu, koji su poznati po iznimnoj mekoći i prozračnosti. Istovremeno, tehnološke inovacije nude pametne krevete i navlake za madrace koji koriste senzore za praćenje faza spavanja i prilagodbu temperature u stvarnom vremenu, nudeći personalizirano iskustvo hlađenja.

Ulaganje u materijale koji dišu s vašom kožom pretvorit će vašu spavaću sobu u ugodno utočište za odmor, čak i tijekom najtoplijih noći.

