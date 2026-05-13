Ljekarnik testirao domaće trikove za borbu protiv peludi: Od šest metoda pobjednik iznenadio

S dolaskom toplijeg i vlažnijeg vremena, cvjetanjem drveća, trave i cvijeća, za milijune ljudi počinje sezona kihanja, začepljenog nosa i suznih očiju. Peludna groznica, alergijska reakcija na pelud, grinje i plijesan, pogađa sve veći broj ljudi, a simptomi mogu biti toliko izraženi da značajno narušavaju kvalitetu života.

Dok se mnogi oslanjaju na provjerene metode poput antihistaminika, postoje i brojni kućni trikovi u koje neki zaista vjeruju. No, jesu li svi jednako učinkoviti? Jedan je ljekarnik odlučio ocijeniti najpopularnije 'domaće' metode i otkriti onu koja doista djeluje.

Sezone alergija sve su duže i intenzivnije

Stručnjaci upozoravaju da zbog klimatskih promjena sezone peludnih alergija postaju sve duže i intenzivnije. Globalno zatopljenje dovodi do ranijeg početka cvjetanja biljaka i produžuje njegovo trajanje, što znači da su alergičari duže izloženi okidačima. Povišene koncentracije ugljikovog dioksida u atmosferi ne samo da potiču brži rast biljaka, već i povećavaju produkciju peludi, koja pritom postaje i potentnija.

To znači da manje količine peludi mogu izazvati jače alergijske reakcije, a procjenjuje se da će se broj ljudi pogođenih alergijama u Europi popeti na 50 posto u sljedećih deset godina. Neliječeni alergijski rinitis može dovesti i do ozbiljnijih stanja, poput razvoja astme.

Popularni kućni lijekovi na ljekarničkom testu

U potrazi za olakšanjem, mnogi isprobavaju razne metode, od nanošenja vazelina oko nosnica do nošenja zaštitnih naočala. Amir Singh, ljekarnik registriran u Ujedinjenom Kraljevstvu, na TikTok profilu ocijenio je šest popularnih "trikova" za ublažavanje simptoma alergije, a njegove savjete prenio je i Mirror. Jedna se metoda pokazala kao apsolutni pobjednik.

Vazelin kao barijera za pelud (5/10)

Jedna od najpoznatijih metoda je nanošenje vazelina oko nosnica kako bi se stvorila fizička barijera za pelud. Singh ju je ocijenio s pet od deset, uz napomenu da može zaustaviti dio peludi. Međutim, uputio je i važno upozorenje: pušači bi trebali izbjegavati ovu metodu jer vazelin u kombinaciji s cigaretom može dovesti do zapaljenja.

Tuširanje nakon boravka vani (5/10)

Tuširanje nakon povratka kući kako bi se isprala pelud s kože i kose također je dobilo ocjenu pet od deset. Prema ljekarniku, ova metoda može pomoći, ali nije presudna za značajnije ublažavanje simptoma.

Pročišćivači zraka (3/10)

Singh je manje optimističan oko drugih popularnih savjeta. Pročišćivače zraka ocijenio je sa samo tri od deset, sugerirajući da njihova učinkovitost u borbi protiv peludne groznice nije velika.

Ispiranje nosa slanom otopinom (10/10)

Kao najbolji način za borbu protiv simptoma peludne groznice, Singh je izdvojio ispiranje nosa fiziološkom ili slanom otopinom, ocijenivši ovu metodu s "deset od deset". Radi se o jednostavnom postupku koji mehanički ispire pelud, prašinu i druge alergene iz nosnih prolaza. Time se smanjuje upala sluznice, razrjeđuje sluz i trenutno olakšava disanje. Ova metoda ne samo da ublažava simptome, već i smanjuje potrebu za lijekovima.

Skupe naspram jeftinih tableta

Ljekarnik se osvrnuo i na čestu dilemu pacijenata: treba li kupovati skupe ili jeftine antihistaminike? Njegov je savjet jasan: "Uštedite novac. Skupe tablete protiv alergije nisu ništa učinkovitije. Sve su iste i djelovat će."

Kako pratiti sezone cvjetanja?

Da biste se što bolje pripremili, ključno je znati kada su koncentracije pojedinih vrsta peludi najviše. Sezona obično počinje peludom drveća, koja je u zraku od kraja ožujka do sredine svibnja i pogađa oko 25 posto alergičara. Nakon toga slijedi pelud trave, na koju je alergična većina ljudi, a njezina sezona traje od sredine svibnja do srpnja, s dva vrhunca. Na kraju, od kraja lipnja do rujna, dominira pelud korova. Vrijeme početka i trajanje sezone ovise o geografskom položaju. U Hrvatskoj su dostupni peludni kalendari i prognoze koji pomažu građanima pratiti koncentracije peludi i prilagoditi svoje aktivnosti.

Dok mnogi kućni lijekovi nude određeno olakšanje, važno je odabrati one koji su dokazano učinkoviti i sigurni. Ispiranje nosa slanom otopinom ističe se kao jednostavna, jeftina i iznimno djelotvorna metoda koju preporučuju stručnjaci.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Portugalka zbog Hrvata doselila u Zagreb: 'Nismo izlazili niti mjesec dana, a on me već odveo u Hrvatsku'