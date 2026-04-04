Stručnjaci o tome je li opasno piti vodu staru jedan dan: Odgovori će vas iznenaditi

Često pijemo vodu iz zalutalih čaša koje vidimo po kući, a koje su natočene dan ranije. Mislimo da smo učinkoviti i snalažljivi, ali koliko smo sigurni?

Stručnjaci kažu da zapravo postoji prekretnica na kojoj je za zdravlje bolje baciti tu čašu vode i početi ispočetka.

Kristen Smith, dijetetičarka i glasnogovornica Akademije za prehranu i dijetetiku, rekla je da se osobno pridržava pravila od 12 sati za čašu vode. Nakon 12 sati, Smith će natočiti i popiti novu čašu. Međutim, rekla je da možete popiti čašu vode staru jedan dan "sve dok nije bila izložene kontaminantima ili ostavljena nepokrivena".

Mikrobiolog Jason Tetro, poznatiji kao "The Germ Guy", također je rekao da je 12 sati granica za pijenje ostatka vode iz čaša. Za njega, potencijalni bakterijski problemi ne bi dolazili od onečišćenja zraka, već iz slavine.

Jedna studija je otkrila da se koncentracija bakterijskih stanica u vodi za piće povećava preko noći. Rijetko korištene slavine za piće također mogu sadržavati visoke razine bakterija.

"Tijekom tih prvih 12 sati neće biti dovoljno hrane da bi se broj bakterija povećao", rekao je Tetro. "Nakon tih 12 sati, bit će hrane za razmnožavanje bakterija."

Ako je voda stajala cijeli dan, to može biti opasno

Drugim riječima, ako pijete vodu od prethodne večeri, vjerojatno je sve u redu. Ali ako je voda stajala cijeli dan, bolje je uzeti novu čašu vode, čak i ako ste koristili filter za vodu, ili riskirate gastrointestinalne probleme.

"Voda stara jedan dan postaje plodno okruženje za oportunističke patogene", rekao je Tetro. "Zato je ono što želite učiniti jednostavno uzeti novu čašu vode."

Dijeljenje vode s nekim drugim ubrzava vremenski okvir kada biste je trebali baciti, piše Huff Post.

"Nakon što osoba pije izravno iz boce ili čaše, bakterije iz usta mogu se prenijeti na preostalu tekućinu i početi se razmnožavati", rekla je Smith. "Stoga je iz tog razloga, nakon što stavite usta na bocu, najbolje da popijete odjednom i bacite je, umjesto da je čuvate za kasnije, posebno ako dijelite šalicu ili bocu s nekim drugim."

Možete si kupiti više vremena korištenjem flaširane vode, koja je dizajnirana da spriječi rast bakterija dulje od jednog dana, rekao je Tetro.

Naravno, ako ste iscrpljeni, bolje je ostati hidrirani nego brinuti o tome koliko je vaša voda stajala.

"Ako je jedina opcija koju imate ta boca vode koja stoji cijeli dan, definitivno je bolje piti nego ostati dehidrirani", rekla je Smith.

