Morate popiti točno 8 čaša vode na dan. Je li ovaj savjet zaista i pravilo koje trebamo slijediti?

Već dugo slušamo savjete da trebamo popiti osam čaša vode dnevno kako bismo ostali zdravi. Ovaj jednostavan i lako pamtljiv “pravilnik” čini se logičnim, ali stvarnost je puno fleksibilnija.

Novija istraživanja pokazuju da potrebe za tekućinom variraju od osobe do osobe i da vodu ne unosimo samo iz čaše, već i iz hrane i drugih napitaka. Razotkrivamo mit o “osam čaša dnevno” i donosimo objašnjenje kako možete zadovoljiti svoje potrebe za tekućinom.

Zašto je to mit?

Vjerojatno ste više puta čuli da trebate popiti osam čaša vode dnevno, što je oko 2 litre. Ovaj savjet postao je široko prihvaćen kao činjenica i lako se pamti. No je li istinit ili je riječ o mitu?

Teško je točno odrediti kada i gdje je nastalo pravilo “osam čaša dnevno”. Jedna teorija sugerira da se ono temelji na unosu od 1 ml tekućine po kaloriji hrane koju unosimo. Za osobu koja unosi 2.000 kalorija dnevno, to iznosi oko 2.000 ml (otprilike 64 unce), ili osam čaša od 240 ml.

Međutim, sve više istraživanja sugerira da ova opća preporuka može biti previše vode za neke ljude, a premalo za druge. Dok postoje situacije kada potrebe za vodom rastu, zdrave osobe obično ne trebaju piti toliko vode svaki dan.

S druge strane, nedovoljan unos tekućine može dovesti do blage dehidracije, definirane kao gubitak 1–2% tjelesne težine zbog gubitka tekućine. U tom stanju možete osjetiti umor, glavobolju i promjene raspoloženja.

Voda nije jedini izvor tekućine

Nije samo obična voda ta koja hidratizira tijelo. I drugi napici, poput mlijeka ili voćnog soka, također doprinose ukupnom unosu tekućine. Suprotno uvriježenom mišljenju, kofeinska pića i blaga alkoholna pića, poput piva, također mogu doprinositi hidrataciji ako se konzumiraju umjereno. Mnoge namirnice također sadrže značajne količine vode.

Foto: Freepik

Koliko vode unosite hranom ovisi o tome koliko jedete namirnica bogatih vodom. Voće i povrće su posebno bogati vodom, a i meso, riba te jaja imaju relativno visoku razinu vode. Primjerice, lubenica sadrži 91% vode, a jaja 76%.

Dodatno, mala količina vode nastaje u tijelu dok pretvara hranu u energiju — tzv. metabolička voda.

Osobe koje ne unose dovoljno vode hranom moraju piti više nego oni koji jedu više namirnica bogatih vodom, piše Healthline.

Koliko vode treba piti dnevno?

Ne postoji univerzalni odgovor. Međutim, Nacionalni institut za medicinu (National Institute of Medicine) postavio je prihvatljiv unos (AI) ukupne tekućine i napitaka, koji bi trebao zadovoljiti potrebe većine ljudi.

Za muškarce u dobi od 19 do 70 godina preporučuje se ukupni dnevni unos vode od oko 3.700 ml, odnosno ukupni unos svih napitaka od oko 3.000 ml. Za žene iste dobne skupine preporučuje se ukupno oko 2.700 ml vode dnevno, odnosno oko 2.200 ml iz svih napitaka.

Ove smjernice mogu poslužiti kao orijentacija, ali postoji niz čimbenika koji utječu na potrebu za vodom: tjelesna masa, sastav tijela, razina aktivnosti, klimatski uvjeti ili dojenje. Stoga su potrebe za vodom vrlo individualne. Za neke osobe osam čaša dnevno može biti previše, za druge premalo. Najjednostavnije je slušati svoje tijelo: pijte kad osjetite žeđ i prestanite kad ste hidrirani.

Tijekom vrućeg vremena i vježbanja pijte više kako biste nadoknadili izgubljenu tekućinu. No imajte na umu da starije osobe ponekad moraju svjesno pratiti unos vode, jer s godinama osjet žeđi može oslabjeti.

Iako se često tvrdi da je pravilo “osam čaša vode dnevno” znanstveno utemeljeno, dokazi za to su ograničeni. Potrebe za vodom su individualne i tekućinu možete unositi iz vode, drugih napitaka, hrane, pa čak i metabolizma hranjivih tvari.

Opća preporuka glasi: pijte kad osjetite žeđ i vaše tijelo će vam reći koliko tekućine mu treba.

Ponedjeljkom na portalu Net.hr čitajte o zdravstvenim mitovima i stvarnoj istini iza njih.

POGLEDAJTE GALERIJU

