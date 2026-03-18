Mnogi ignoriraju ovaj rani simptom demencije. Može ga se uočiti na stepenicama

Demencija se odnosi na pogoršanje mentalnih funkcija dovoljno značajno da poremeti svakodnevne aktivnosti. Umjesto da je jedno stanje, to je skup simptoma koji proizlaze iz različitih neuroloških poremećaja.

Alzheimerova bolest predstavlja najčešći oblik demencije, iako postoje i druge vrste, uključujući vaskularnu demenciju, demenciju Lewyjevih tjelešaca i frontotemporalnu demenciju. Iako je demencija često povezana sa zaboravnošću, dezorijentacijom i problemima s rutinskim aktivnostima, postoji jedan znak upozorenja koji često ne uočimo, a koji se može neočekivano manifestirati tijekom penjanja stepenicama.

Stručnjaci ističu ovaj manje prepoznati rani pokazatelj demencije, koji se može pojaviti prije nego što se pojave očite značajne promjene u ponašanju.

Alzheimer Scotland, dobrotvorna organizacija za demenciju, naglasila je potrebu identificiranja simptoma koji se protežu dalje od problema s pamćenjem, piše Surrey Live.

"Ljudi često pretpostavljaju da su gubitak pamćenja i demencija jedno te isto, ali postoje i drugi ključni simptomi i znakovi na koje treba obratiti pozornost. Svaka osoba s demencijom je drugačija. Kako bolest utječe na njih ovisi o tome koja su područja mozga najviše oštećena", objasnili su.

Rani znakovi upozorenja na demenciju

Demencija se manifestira različito kod pojedinaca, i dok su zaboravnost, smanjena kognitivna brzina, smanjena mentalna oštrina i jezični problemi široko prepoznati pokazatelji, dodatni znakovi mogu ukazivati ​​na njen razvoj.

Promjene u ravnoteži, koordinaciji i prostornoj percepciji mogu poslužiti kao rani znak upozorenja da nešto nije u redu, no mnogi pojedinci ignoriraju ove promjene kao prirodnu posljedicu starenja.

Osim kognitivnog pogoršanja, demencija može značajno utjecati i na fizičku pokretljivost zbog oslabljene sposobnosti osobe da procjenjuje udaljenosti, što je vjerojatno rezultat smanjene sposobnosti mozga da interpretira prostorne podatke.

Bolest može rezultirati kompromitiranom vizualno-prostornom percepcijom, što aktivnosti poput penjanja ili spuštanja niz stepenice čini izazovnijima. Ljudi mogu imati poteškoća s podizanjem nogu i postati sve skloniji proklizavanju ili padovima.

Alzheimer Scotland upozorava da demencija može promijeniti način na koji komuniciramo s okolinom, što potencijalno rezultira povećanim rizikom od spoticanja i padanja. Udruga za Alzheimerovu bolest (The Alzheimer's Society) naglasila je da promjene u hodu osobe, poput toga da vuku noge umjesto podizanja, mogu biti rani pokazatelj demencije.

Kada otići liječniku?

"Pojave poput proklizavanja, spoticanja i padova mogu postati učestalije. Mogli biste primijetiti da osoba vuče noge umjesto da ih podiže dok hoda", napominje ova dobrotvorna organizacija.

Ako netko ima poteškoća spenjanjem po stepenicama i pokazuje druge simptome demencije, preporučljivo je dogovoriti pregled kod liječnika obiteljske medicine. Kako bi se povećala sigurnost na stepenicama, organizacija savjetuje da se o preinakama raspravi s najmodavcima ili agentima za nekretnine gdje je to prikladno, te da se sudjeluje u vježbama snage i ravnoteže.

"Rizik od pada možete smanjiti vježbama snage ili ravnoteže dva puta tjedno. To uključuje vježbe sjedenja, stajanja i hodanja. Vaš liječnik obiteljske medicine također bi vas mogao uputiti fizioterapeutu", istaknuli su.

Organizacija, također, preporučuje pregled vašeg doma zbog mogućih opasnosti poput labavih tepiha i potencijalnih prepreka.

Simptomi demencije koji utječu na mentalne funkcije:

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) ističe dodatne ključne znakove upozorenja na demenciju na koje treba obratiti pozornost, uključujući poteškoće s pamćenjem i komunikacijske probleme.

Dementia UK navodi da postoje razni drugi fizički pokazatelji stanja.

Teškoće s razumijevanjem vremena i mjesta, npr. ustajanje usred noći zbog odlaska na posao

Teškoće s odabirom što kupiti i plaćanjem

Teškoće s donošenjem odluka i rasuđivanjem

Gubitak interesa za aktivnosti u kojima ste prije uživali

Nemir, poput hodanja gore-dolje, cupkanja i pokušaja odlaska iz kuće

Početni znakovi demencije:

NHS napominje da sljedeći znakovi predstavljaju najranije simptome demencije, iako se stanje manifestira drugačije kod svake osobe.

Gubitak pamćenja

Teškoće s koncentracijom

Snalaženje u poznatim svakodnevnim zadacima postaje teško ili zbunjujuće

Teškoće s praćenjem razgovora ili pronalaženjem prave riječi

Zbunjenost oko vremena i mjesta

Promjene raspoloženja

