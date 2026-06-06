Proživjeli su dva požara, ali obitelj Lenđel se ne predaje: 'Ne želimo da nam ovo uništi snove'

Veliki požar na farmi krava u baranjskom mjestu Podolju je ugašen. Uskoro će se provesti očevid koji bi trebao utvrditi uzrok požara, a obitelj Lenđel čiji je OPG u tri godine gorio već dva puta poručuje – ne predajemo se.

Na požarištu i danas dim, a članovima obitelji pred očima dramatične scene koje su proživjeli.

"Dim se počeo širiti otprilike tu gdje vidite ovu hrpu, odavde se počelo dimiti, iz tog dima u roku od nekih pet – deset minuta je nastao plamen, a od tog plamena u roku od minutu do dvije već je sve što vidite iza mene gorjelo", kaže Đuro Lenđel, član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Gorio je objekt u kojem su bile bale sijena, drva za ogrjev i radni strojevi.

"Požar zatečen po dolasku vatrogasnih postrojbi u razbuktaloj fazi, sudjelovalo je 9 vatrogasnih postrojbi s 14 vozila, 54 vatrogasca", kaže Ivica Novak, zapovjednik Vatrogasne zajednice Baranja.

Vatra je gutala sijeno i drvenu konstrukciju objekta koji je kažu bio osiguran, a najvažnije je bilo spriječiti da se požar proširi na staju i spasiti krave.

"Istjerali smo ih van iz te štale prve koja je najbliže bila vatri, vatra je u jednom trenutku dodirivala to, makar je to udaljeno nekih petnaestak metara, toliko je bacao plamen s krova na krov", kaže Ivan Tomašić, član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Spašavali su i mehanizaciju neophodnu za posao.

"Ekipa iz susjednog sela koji su uskočili nama u pomoć su uzeli naše traktore i izvlačili te neke strojeve koji su mogu reći ključni za iduću proizvodnju", kaže Đuro Lenđel.

Obitelj Lenđel generacijama se bavi uzgojem krava, a njihov OPG gorio je i 2023. godine.

"U prvom požaru smo izgubili na početku odmah desetak krava i još jedno dvadesetak kroz tri mjeseca zbog posljedica", kaže Ivan Tomašić.

"Poslije toga smo se teško uspjeli obnoviti i još uvijek mogu reći da se oporavljamo od nekih dugova koje smo zbog toga dobili", kaže Đuro Lenđel.

Unatoč svemu obitelj Lenđel se ne predaje, kažu da žive za posao koji rade što pokazuju brojne nagrade za njihove sireve.

"Đuro i Melita, punac i punica su isto svoje zdravlje ostavili u tome, nama je cilj da nešto postane od ovoga, da kad se već borimo toliko, da stvarno bude nešto od toga", kaže Ivan Tomašić.

"Ovo nam je san od djetinjstva da mi jednog dana vodimo ja i sestra ovu firmu i da od ovog zarađujemo i ne želimo da nam čak ni ovakav jedan požar uništi naše snove i da se sve ovo raspadne što su tata i djed godinama gradili", kaže Đuro Lenđel.

Imaju kažu snage i volje podići se opet sa zgarišta i zahvaljuju svima koji im pomažu da svoje snove unatoč svemu što im se dogodilo i ostvare.