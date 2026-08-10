Švedska se priprema za najgore: Poručili koliko svatko treba imati gotovine u slučaju napada

Švedska središnja banka Riksbanken preporučila je građanima da kod kuće imaju najmanje 1000 švedskih kruna (nešto manje od 100 eura) u gotovini po odrasloj osobi, pozivajući se na aktualnu "vanjsku situaciju" i mogućnost poremećaja u sustavima plaćanja.

Taj bi iznos trebao biti dovoljan za otprilike tjedan dana kupnje osnovnih životnih potrepština. Ipak, iz Riksbankena napominju da bi pojedina kućanstva iznos trebala prilagoditi vlastitim potrebama.

"To je preporuka. Temelji se na izračunima švedske Agencije za zaštitu potrošača o tome koliko se obično mjesečno troši na hranu", rekla je prva zamjenica guvernera Riksbankena Aino Bunge za SVT Nyheter.

Riksbanken je građanima preporučio da najmanje 1000 kruna u gotovini po odrasloj osobi drže kod kuće kao pripremu za moguće kibernetičke napade ili druge krizne situacije koje bi mogle onesposobiti digitalne sustave plaćanja.

Tisuću kruna za tjedan dana

Uz gotovinu, banka preporučuje i mogućnost korištenja mobilnog plaćanja te platnih kartica različitih izdavatelja. Riksbanken nije odredio koliko bi novca građani trebali imati dostupno na računima ili putem kartica.

Banka pritom naglašava važnost različitih mogućnosti plaćanja, uključujući fizičke kartice, mobilna plaćanja i gotovinu.

Prema podacima Riksbankena, "nešto više od 40 posto" švedskih kućanstava već ima najmanje 1000 kruna u gotovini po odrasloj osobi. To znači da bi gotovo šest od deset kućanstava trebalo povećati svoje zalihe gotovine kako bi dosegnulo preporučenu razinu.

Aino Bunge ipak poručuje da nema razloga da svi građani odmah krenu podizati novac.

"Imamo zalihe gotovine. Ne pozivam sve da sada potrče i podignu novac. Ovo je spremnost koju trebamo graditi tijekom vremena", rekla je.

Gotovina kao pričuva za krize

Riksbanken građanima savjetuje i da povremeno koriste gotovinu kako bi sustav gotovinskog plaćanja ostao funkcionalan, iako nije precizirano koliko često bi to trebalo činiti.

Među stanovnicima Stockholma s kojima su razgovarali novinari portala Sveriges radio, neki već slijede preporuku i kod kuće drže nekoliko tisuća kruna u gotovini, dok se drugi potpuno oslanjaju na digitalna plaćanja te nemaju gotovinu.

Povećana potražnja za gotovinom u Švedskoj već je zabilježena nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, kada su kućanstva podizala neuobičajeno velike iznose.

Riksbanken sada ističe da dostupnost više načina plaćanja građanima povećava mogućnost da nastave kupovati potrebne proizvode tijekom privremenih poremećaja, krize, pa u najgorem slučaju i rata.