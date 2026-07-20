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POSTAVLJENE BARIKADE /

Drama u susjedstvu: Opljačkali vozilo za prijevoz novca, traži ih i helikopter

Drama u susjedstvu: Opljačkali vozilo za prijevoz novca, traži ih i helikopter
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Foto: Ilustracija: Jure Makovec/AFP/Profimedia

Postavljene su barikade, a na mjestu događaja nalazi se i helikopter

20.7.2026.
16:28
Erik Sečić
Ilustracija: Jure Makovec/AFP/Profimedia
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Koparska policija pokrenula je u ponedjeljak poslijepodne opsežnu potragu za počiniteljima koji su u slovenskoj Izoli opljačkali vozilo za prijevoz novca, javlja portal 24ur.com

Dojava da su nepoznati ljudi ukrali gotovinu iz vozila ispred trgovine stigla je oko 13.45 sati, nakon čega su policajci pojurili na teren.

Na terenu helikopter 

Postavljene su barikade, a na mjestu događaja nalazi se i helikopter.

Policija i kriminalistički istražitelji prikupljaju informacije o slučaju te nastaje ući u trag pljačkašima. 

Više informacija o pljački trebalo bi se pojaviti tijekom dana. 

SlovenijaPljačkaVoziloGotovina
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