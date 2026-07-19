Imamo odgovor HNB-a o muškarcu koji je opljačkao benzinsku i salon: 'Provjeravamo identitet'

Maskirani muškarac koji je prije tri dana u Novom Zagrebu opljačkao benzinsku postaju i obližnji salon radi kao savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci, neslužbeno je to doznao RTL Danas i prvi objavio nakon što mu je sud u Velikoj Gorici odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Dvije pljačke počinio je u razmaku od samo 20 minuta, a ukrao je više stotina eura. Motiv razbojništva navodno je bio dug koji je morao vraćati.

Na sudu se branio da je doživio pomračenje uma te da ima problem s alkoholom.

Odgovor HNB-a: 'Provjeravamo identitet počinitelja'

Iz Hrvatske narodne banke su za Net.hr odgovorili da provjeravaju kod nadležnih tijela identitet počinitelja. U slučaju da zaprime službenu potvrdu da je riječ o zaposleniku HNB-a, poručuju kako će pokrenuti hitnu proceduru za izvanredni otkaz dotičnom zaposleniku.

Njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

"Na temelju vijesti koju je objavila Policijska uprava zagrebačka da je 16. srpnja u Ulici Siget u Novom Zagrebu, na benzinskoj postaji, nepoznati maskirani počinitelj počinio razbojništvo, mediji su objavili neslužbenu informaciju da je počinitelj zaposlenik HNB-a. Slijedom te informacije, Hrvatska narodna banka provjerava kod nadležnih tijela identitet počinitelja. U slučaju da HNB zaprimi službenu potvrdu da je uistinu riječ o zaposleniku HNB-a, koji je povezan s objavljenim policijskim navodima, u skladu s odredbama Zakona o radu i internim aktima Hrvatska narodna banka pokrenut će hitnu proceduru za izvanredni otkaz dotičnom zaposleniku", rekli su za Net.hr.