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RAZBOJINIŠTVO U ZAGREBU /

Doznajemo: Pljačkaš benzinske i salona radi kao savjetnik u HNB-u

Doznajemo: Pljačkaš benzinske i salona radi kao savjetnik u HNB-u
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Muškarac je oko 17.15 sati na benzinskoj postaji počinio razbojništvo nad 21-godišnjom zaposlenicom te otuđio novac

19.7.2026.
13:10
Ivana Ivanda Rožićdanas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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Muškarac koji je u četvrtak u Ulici Siget u Novom Zagrebu opljačkao benzinsku postaju radi kao savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), neslužbeno doznaje RTL Danas iz pouzdanih izvora.

U Velikoj Gorici je završeno ročište te mu je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela određen istražni zatvor u Remetincu. 

Kako nam govori izvor, motiv razbojništva je navodno bio dug koji je morao vraćati.

Podsjetimo, muškarac je oko 17.15 sati na benzinskoj postaji počinio razbojništvo nad 21-godišnjom zaposlenicom te otuđio novac. Iz Policijske uprave zagrebačke navode kako materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura.

Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, isti je muškarac samo 20 minuta kasnije, u 17.35 sati, počinio još jedno razbojništvo u salonu koji se nalazi u blizini benzinske postaje.

PolicijaBenzinska PostajaPljačkaHnb
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