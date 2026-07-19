Doznajemo: Pljačkaš benzinske i salona radi kao savjetnik u HNB-u

Muškarac koji je u četvrtak u Ulici Siget u Novom Zagrebu opljačkao benzinsku postaju radi kao savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), neslužbeno doznaje RTL Danas iz pouzdanih izvora.

U Velikoj Gorici je završeno ročište te mu je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela određen istražni zatvor u Remetincu.

Kako nam govori izvor, motiv razbojništva je navodno bio dug koji je morao vraćati.

Podsjetimo, muškarac je oko 17.15 sati na benzinskoj postaji počinio razbojništvo nad 21-godišnjom zaposlenicom te otuđio novac. Iz Policijske uprave zagrebačke navode kako materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura.

Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, isti je muškarac samo 20 minuta kasnije, u 17.35 sati, počinio još jedno razbojništvo u salonu koji se nalazi u blizini benzinske postaje.