Uhićen muškarac iz Novog Zagreba: Meta su mu bile starije žene, pazite što je sve radio

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom za kojeg sumnja da je počinio 20 kaznenih djela krađe na drzak način te po jedno kazneno djelo razbojničke krađe i razbojništva.

Sumnjaju da je između kolovoza 2025. i srpnja 2026., tijekom dana, uglavnom u popodnevnim satima na ulicama Novog Zagreba (Utrina, Dugave, Siget i Sopot) prilazio starijim ženama i potom im s vrata trgao nakit.

Većini žena prilazio je s leđa. U jednom slučaju ženu je omeo pričom, a u drugom je žrtvi otvorio ulazna vrata zgrade i onda joj iznenada otrgnuo nakit s vrata.

"Posebnu ozbiljnost svojih namjera i izravniji napadački pristup, sumnja se, pokazao je 17. travnja 2026. oko 13 sati, počinivši razbojništvo na način da je jednoj od žrtava prišao maskiran, rukom joj prekrio usta kako bi spriječio njezin poziv u pomoć i potom otuđio nakit", izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Istog dana prodavao nakit

Dodaju kako je krajem svibnja ove godine žrtvi otrgnuo nakit s vrata, međutim ona je rukom nakit pokušala zadržati. On je zatim, upotrijebivši silu, istrgnuo nakit i pobjegao.

Nakit je u pravilu istog dana prodavao trgovačkim društvima za otkup plemenitih metala, a novac dobiven prodajom – riječ je o ukupnom iznosu od oko 25.000 eura – trošio je za vlastite potrebe.

Otprije poznat policiji

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je nadležnom državnom odvjetništvu.

"Radi se o muškarcu prema kojemu je zagrebačka policija prethodnih godina nekoliko puta postupala i kazneno ga prijavljivala za istovrsna kaznena djela", stoji u priopćenju policije.