Pretučeni Pejin bit će u VAR sobi u 'derbiju sjevera'

U petak je u javnost dospjela informacija kako je bivši HNL sudac, a sada direktor Zračne luke Osijek, Tihomir Pejin napadnut.

Pejina su napala i teleskopskim palicama pretukla dvojica napadača, no on će svejedno odraditi utakmicu 2. kola SHNL-a između Slaven Belupa i Varaždina na kojoj je delegiran kao VAR sudac, potvrdili su iz HNS Sportskim novostima.

Podsjetimo, Pejin je namjeru da bude na utakmici u Koprivnici potvrdio i nama. U razgovoru za Net.hr je rekao:

"U pravu ste kada kažete da svi zovu. Iskreno, u šoku sam što se dogodilo. Ono što je najvažnije, nije mi ništa i dobro se osjećam. Danas odmor, sutra novi trening, prekosutra tekma, a od ponedjeljka Zračna luka Osijek", rekao nam je Pejin.

Utakmica Slaven Belupa i Varaždina na rasporedu je za 9. kolovoza u 18:30.