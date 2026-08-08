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Pretučeni Pejin bit će u VAR sobi u 'derbiju sjevera'

Pretučeni Pejin bit će u VAR sobi u 'derbiju sjevera'
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pejina su u petak napala i pretukla dvojica napadača, no on će svejedno odraditi utakmicu 2. kola SHNL-a između Slaven Belupa i Varaždina

8.8.2026.
18:15
Sportski.net
Sanjin Strukic/PIXSELL
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U petak je u javnost dospjela informacija kako je bivši HNL sudac, a sada direktor Zračne luke Osijek, Tihomir Pejin napadnut.

Pejina su napala i teleskopskim palicama pretukla dvojica napadača, no on će svejedno odraditi utakmicu 2. kola SHNL-a između Slaven Belupa i Varaždina na kojoj je delegiran kao VAR sudac, potvrdili su iz HNS Sportskim novostima.

Podsjetimo, Pejin je namjeru da bude na utakmici u Koprivnici potvrdio i nama. U razgovoru za Net.hr je rekao:

"U pravu ste kada kažete da svi zovu. Iskreno, u šoku sam što se dogodilo. Ono što je najvažnije, nije mi ništa i dobro se osjećam. Danas odmor, sutra novi trening, prekosutra tekma, a od ponedjeljka Zračna luka Osijek", rekao nam je Pejin.

Utakmica Slaven Belupa i Varaždina na rasporedu je za 9. kolovoza u 18:30.

HnlTihomir PejinNk VaraždinSlaven Belupo
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