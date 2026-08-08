Trener Hajduka najavio Istru pa se dotaknuo transfera: Evo kakva je situacija sa Selahijem

Hajduk nakon velike 5-2 pobjede na gostovanju kod Žalgirisa u Vilniusu u nedjelju od 21 sat igra utakmicu drugog kola SuperSport HNL-a protiv Istre na svom Poljudu.

Bit će to težak ispit za momčad Gonzala Garcije, pogotovo zato što su Splićani novu sezonu domaćeg prvenstva otvorili 2-1 porazom na gostovanju kod Varaždina.

Hoćete li češće koristiti sustav koji ste koristili protiv Žalgirisa?

"Ne, nećemo to češće raditi. Svaka utakmica je posebna i svaku pripremamo sukladno onome što mislimo da je za nju najbolje. Mislim da smo bili dobri s tri igrača nazad, ali imali smo utakmice u kojima smo u toj formaciji imali i problema. Bitno je da igrači na terenu osjete što je najbolje za njih", istaknuo je Garcia, naglašavajući važnost osjećaja samih aktera na terenu.

Trener Hajduka komentirao je i stanje u momčadi:

"Nama je najveći problem bio taj što smo imali puno gostovanja zaredom i putovanja su nas iscrpila. Ja sam bio umoran, a ja samo putujem s ekipom, ne treniram i ne igram. To nas je uništilo. Loše je kad imate 72 sata između utakmica, a 20 sati provedete na putu", iskreno je priznao trener Hajduka.

Kakav je status mladih igrača, konkretno Marina Skelina i Noe Skoke?

"Skelin ima veliku budućnost u ovom klubu, ali mislim da njemu treba kontinuitet. Ja sam mu to prošle sezone htio dati ovdje, ali nisam uspio zbog ozljeda. Sada mislim da mora promijeniti okruženje jer puno oscilira i nosi se s velikim pritiskom", kazao je Garcia.

Slična je, ali ne i ista, priča s Noom Skokom.

"Noa je tu dvije-tri godine, mora pokazati što može. Prošle sezone je imao prilike, nije ih iskoristio, sada će šansu dobiti drugdje. Mora pronaći svoj put", zaključio je trener.

Žalite li za odlascima igrača poput Filipa Krovinovića i Huga?

"Ne žalim. Ima više razloga zbog kojih smo odlučili da neki igrači moraju otići. Mislim da moramo biti momčad s više intenziteta, brzine i trke", rekao je trener Hajduka.

Komentirao je Garcia i nove igrače.

"Šotiček je donio nešto što nismo imali u ovom trenutku. To nam je donosio Bamba na drugoj strani kada je zdrav, ali Šotiček nam je donio nešto posebno, jedan na jedan, u raznim situacijama. Šutalo je bio s U-19, nisam ga poznavao, ali se dobro prilagođava na seniorski nogomet. Ima kvalitete koje mi se sviđaju, ima odličan mentalitet i osobnost te, ako nastavi ovako, dobivat će nove šanse."

O Van Horenbeecku:

"Izašao je iz predostrožnosti. Rekao mi je da ima problem s mišićem kada je istrčao u drugom poluvremenu, ali da može nastaviti, no nisam želio riskirati. Nije riječ o nekakvoj ozljedi, znam da su igrači umorni nakon užasno napornog tjedna."

Tražite li pojačanje u veznom redu i na poziciji stopera? Spominje se Lindon Selahi.

"Poznajem Lindona, igrao je kod mene u Twenteu. Čuli smo se na otvaranju prijelaznog roka, ali koliko ja znam, klub nije u kontaktu s njim."

"Što se tiče stopera, mi smo na tržištu i tražimo igrače kako bismo napredovali. Nije pošteno govoriti da je sve na centralnim braničima. Generalno rade dobar posao, ali moramo popravljati neke stvari. Skelinu, na primjer, trebaju minute negdje, radit ćemo s Gabrićem, tako da ćemo vidjeti. Sretan sam s igračima i kako rade, ali istina je da nam treba više opcija."

Za kraj, kako vidite nedjeljnog protivnika, Istru 1961?

"Gledao sam Istru većinom u avionu, a gledao sam nešto i prije, jako mi se sviđa što rade. Igraju puno bolje nego što su ranije igrali. Kompaktniji su nego prije. S loptom i bez lopte su bolji, imaju jasnu ideju kako žele igrati. Uživao sam gledajući njihove utakmice. Mislim da će imati dobru sezonu, ako budu imali više sreće", zaključio je Garcia.