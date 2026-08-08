Što je moglo biti kobno u sudaru vlakova? Mario Grbešić upozorio na detalj koji ledi krv u žilama

Kod Križevaca je došlo do sudara putničkog i teretnog vlaka u kojem je šest osoba teško ozlijeđeno.

Nesreća se dogodila oko 10 sati između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca. U putničkom vlaku bilo je dvadesetak putnika, a na mjestu nesreće od jutra su policija, hitna pomoć i druge nadležne službe.

Jedan od svjedoka nesreće, Božidar Zrinski, slučajno se našao u blizini te je otišao po stroj kako bi pomogao.

"Ja sam tu dolje, imam pogon, slučajno sam išao na benzinsku, tu se vraćam i vidim šta je. Otišao sam po stroj, vidio šta treba, obavio svoju građansku dužnost", rekao je Zrinski.

Dodao je da je u prvim trenucima nakon sudara bilo dosta ozlijeđenih i krvavih putnika, a u međuvremenu su stigle ekipe hitne pomoći i počele ih zbrinjavati.

Uzrok sudara tek se utvrđuje

Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić rekao je da je došlo do sudara putničkog i teretnog vlaka, no o uzroku nije želio nagađati jer je to predmet istrage.

Vatrogasci su uspjeli spriječiti požar lokomotive.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je nakon nesreće došlo do istjecanja goriva, koje je potom zbrinuto u spremnike.

Šest osoba teško ozlijeđeno

Svi ozlijeđeni prevezeni su u bolnice u Križevcima, Bjelovaru i Zagrebu.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević rekla je da je ukupno pregledano 20 pacijenata, od kojih je šest teško ozlijeđeno.

"Sveukupno smo pregledali 20 pacijenata od kojih je šest teško ozlijeđenih i oni su prevezeni na daljnje liječenje kao prioritetni. Od toga su tri pacijenta na Rebru, jedan u Dubravi, a jedan je završio u Općoj bolnici Bjelovar jer smo procijenili da njegove ozljede nisu tako jako teške. Ozljede su bile dvije ozljede glave, ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša, to su one koje su bile najteže", rekla je Grba-Bujević.

Neslužbeno o mogućem uzroku sudara

RTL-ova reporterka Dajana Šošić razgovarala je s Mariom Grbešićem, predsjednikom Sindikata prometnika vlakova Hrvatske.

Kako je došlo do nesreće?

Ovo su sigurno prizori koje nitko od nas ne želi gledati na hrvatskim prugama, tako da ozlijeđenim kolegama, strojovođi i putnicima želim brz i uspješan oporavak. Ono što smo mi vidjeli kada smo došli na mjesto događaja, a to je bilo neposredno nakon nesreće, bili smo u kolodvoru Gradec iz kojeg je otpremljen putnički vlak koji se u konačnici sudario s teretnim vlakom.

Prema neslužbenim informacijama i prema stanju signalno-sigurnosnog uređaja, došlo je do prolaska teretnog vlaka kroz signalni znak "stoj" u kolodvoru Sveti Ivan Žabno, iz za sada nepoznatog razloga, što je bio izravan uzrok nesreće.

Što se tiče strojovođe iz putničkog vlaka, prema posljednjim informacijama teže je ozlijeđen. Imate li novije informacije?

Čuo sam se s kolegom iz Sindikata strojovođa i rekao mi je da kolega nije životno ugrožen. Stanje je teško, ali nije životno ugrožen, što je jedina dobra vijest.

Prema vašoj procjeni, kolika je bila brzina vlakova?

Ne mogu reći. Najveća dopuštena brzina na ovoj dionici je 120 kilometara na sat. Srećom, tu je jedno stajalište na kojem je putnički vlak stao prije nego što se ponovno pokrenuo, pa pretpostavljam da je brzina samog udara bila značajno manja od te brzine. Inače bismo govorili o katastrofi.

Je li se, prema vašem mišljenju, ovo nekako moglo izbjeći?

Na željeznici sigurnost nema kompromisa i dok god se svi drže propisa i po njima rade, ovakve će se nesreće sigurno izbjegavati.