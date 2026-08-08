Poginuo veliki ljubitelj automobilizma i dobrovoljni vatrogasac Matija Gereci (33)

Strašne vijesti dolaze nam iz okolice Zagreba. U nesreći koja se dogodila u petak navečer život je izgubio vatrogasac i veliki ljubitelj automobilizma Matija Gereci (33). Gereci je, vozeći se iz Kašine prema Mariji Bistrici, sletio s ceste i na mjestu preminuo.

Bio je aktivni član Hrvatskog auto i karting saveza (HAKS), poznat po svojem sportskom entuzijazmu i nastupima na domaćim natjecanjima i rally-utrkama, a osim toga bio je i aktivni i cijenjeni član Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Laz iz Laza Bistričkog, gdje je i preminuo.

Prema informacijama PU krapinsko-zagorske, nesreća se dogodila u petak oko 20 sati kada je 33-godišnji Gereci, upravljajući motorom iz smjera Kašine prema Mariji Bistrici, uslijed kočenja sletio na asfaltirani prilaz objektu. Tamo je došlo do pada te udara motocikla i vozača u objekt, a Matija je, nažalost, od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće.

Od svog člana dirljivim riječima oprostio se Hrvatski auto i karting savez:

"S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj smrti našeg sportaša Matije Gerecija, koji je prerano i nesretno izgubio život. Matija je bio dio naše automobilističke obitelji, a svojim sportskim entuzijazmom, ljubavlju prema automobilizmu i prisutnošću na natjecanjima ostavio je trag među svima koji su ga poznavali. U ovim teškim trenucima Hrvatski auto i karting savez izražava najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima, sportskim kolegama i svima koji su ga poznavali. Počivao u miru, Matija. Zauvijek ćeš ostati dio naše automobilističke obitelji."

Od Matije su se oprostili i njegovi kolege iz DVD-a Laz, kao i njegova rally momčad.

"Mata moj, jedan ormarić u DVD-u zauvijek će ostati prazan. Počivaj u miru i sa svetim Florijanom pazi na nas", napisao je zapovjednik DVD-a Laz Damir Joć.

"Dragi Matija Gereci, počivao u miru. Pošten, bez dlake na jeziku, iskren, zaljubljenik u rally, ljubitelj brzine, spretan, odličan mehaničar... Samo lijepe riječi i lijepe osobine vezane su uz našeg Mateka. Tuga i žalost. JRT ti je vječno zahvalan na svemu i drago nam je da si bio dio našeg tima", stoji u objavi na društvenim mrežama Jemrić Rally Teama.