Bježao policiji od Zaprešića do Zagreba: Potjera završila udarcem u ogradu

Policija je u petak ujutro na području Zaprešića krenula u potragu za muškarcem (46) kojeg je članica obitelji (35) prijavila zbog prijetnji. Istog muškarca prijavila je i dva dana ranije zbog jednakog ponašanja.

Policajci su ga oko 6.40 sati uočili u BMW-u bjelovarskih registarskih oznaka u Ulici Mihovila Krušlina, no muškarac se odbio zaustaviti na svjetlosne i zvučne signale te je pobjegao prema Zagrebu.

Policija ga je nastavila nadzirati pokušavajući ga zaustaviti na sigurnom mjestu. Potjera se nastavila kroz Oranice, Zagrebačku cestu, Zagrebačku aveniju i Ljubljansku aveniju, a završila je kod čvora Zagreb-zapad, gdje je muškarac naletio na privremenu prometnu signalizaciju i zaštitnu ogradu.

Tada su ga policajci uhitili.

Nadzorom je utvrđeno da je vozio s 1,81 promila alkohola u krvi te da je tijekom bijega počinio više prometnih prekršaja.

Muškarac je priveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Policija je tražila da ga se kazni s 8.730 eura i zabrani mu upravljanje vozilima B kategorije na 12 mjeseci.

Sud ga je proglasio krivim i odredio mu zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u Zatvor u Zagrebu.