FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FILMSKI BIJEG /

Bježao policiji od Zaprešića do Zagreba: Potjera završila udarcem u ogradu

Bježao policiji od Zaprešića do Zagreba: Potjera završila udarcem u ogradu
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Muškarac je priveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu koji ga je proglasio krivim

8.8.2026.
16:21
Jaga Komazec
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Policija je u petak ujutro na području Zaprešića krenula u potragu za muškarcem (46) kojeg je članica obitelji (35) prijavila zbog prijetnji. Istog muškarca prijavila je i dva dana ranije zbog jednakog ponašanja.

Policajci su ga oko 6.40 sati uočili u BMW-u bjelovarskih registarskih oznaka u Ulici Mihovila Krušlina, no muškarac se odbio zaustaviti na svjetlosne i zvučne signale te je pobjegao prema Zagrebu.

Policija ga je nastavila nadzirati pokušavajući ga zaustaviti na sigurnom mjestu. Potjera se nastavila kroz Oranice, Zagrebačku cestu, Zagrebačku aveniju i Ljubljansku aveniju, a završila je kod čvora Zagreb-zapad, gdje je muškarac naletio na privremenu prometnu signalizaciju i zaštitnu ogradu.

Tada su ga policajci uhitili.

Nadzorom je utvrđeno da je vozio s 1,81 promila alkohola u krvi te da je tijekom bijega počinio više prometnih prekršaja.

Muškarac je priveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Policija je tražila da ga se kazni s 8.730 eura i zabrani mu upravljanje vozilima B kategorije na 12 mjeseci.

Sud ga je proglasio krivim i odredio mu zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u Zatvor u Zagrebu.

ZaprešićPrijetnjePolicijaBijeg
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike