Hoće li ovo riješiti kronični i najveći problem Zagreba? Postavit će ih na 12 lokacija

Zagrebački promet nadzirat će u stvarnom vremenu pametna signalizacija opremljena umjetnom inteligencijom, doznaje Jutarnji list. Za ovaj projekt odabrano je 12 važnih lokacija u gradu, a poznato je i kakvu tehnologiju novi semafori moraju imati, navodi se.

Na svakoj lokaciji nalazit će se uskokutni videodetekcijski senzori koji prate dolazak vozila prema raskrižju. Ti senzori mogu detektirati vozila na udaljenosti do 60 metara prije semafora i analizirati njihovo približavanje zaustavnoj crti. Time semaforski sustav dobiva podatke o stvarnom prometu u stvarnom vremenu, umjesto da radi prema unaprijed zadanim intervalima.

Novi sustav neće samo prepoznavati prisutnost vozila nego i ponašanje prometa. Videoanalitika može brojati i klasificirati vozila, detektirati pješake, pratiti brzinu kretanja te mjeriti koliko dugo vozilo stoji u prilaznoj zoni. Takvi podaci mogu pokazati gdje nastaju gužve i koliko je pojedini prometni pravac opterećen.

Poznate lokacije

Projekt predviđa i mogućnost prosljeđivanja video i slikovnih informacija o stanju prometa na važnim raskrižjima kako bi vozači mogli pravodobno birati manje opterećene prometne pravce.

Svi podaci slijevat će se u središnji sustav upravljanja prometom. Središnja aplikacija objedinjavat će videozapise, prometne statistike, alarme i analitičke informacije iz cijelog sustava te omogućiti strateško upravljanje prometom na razini grada.

Traffic Monitor omogućit će analizu prometa u stvarnom vremenu. Prometna analitička aplikacija integrirat će podatke s kamera i senzora, prikazivati stanje prometa uživo te generirati izvješća i statistike potrebne za prometno planiranje i optimizaciju rada semafora.

Ovaj projekt našao se na Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), a procijenjena vrijednost iznosi 1.000.000 eura.

12 odabranih lokacija:

1. Avenija Dubrovnik - Ulica Trnsko - Ulica Radoslava Cimermana

2. Ulica Ljudevita Posavskog - Ulica Crvenog križa

3. MedpotokiI - Karažnik

4. Oranice - Kožinčev put

5. Zagrebačka

6. Rotor Remetinec

7. Glavaševića - Vukomerec

8. Vrapčanska - Žagarova

9. Remetinečka

10. Jaruščica

11. Slavonska

12. Pješački prijelazi na raskrižju cesta Ulica Mlinovi - Šestinska cesta

AI tehnologija

Nabavljaju se i širokokutni senzori koji su, za razliku od uskokutnih kamera koje „gledaju” promet iz daljine, fokusirani na neposrednu zonu raskrižja i zaustavne crte, na udaljenosti do 25 metara. Njihova je uloga precizna detekcija vozila neposredno prije prolaska kroz raskrižje, piše Jutarnji.

Kamere koriste umjetnu inteligenciju i tehnologiju dubokog učenja kako bi se povećala točnost prepoznavanja vozila, pješaka i registarskih oznaka. Sustav je prilagođen radu u otežanim vremenskim uvjetima poput kiše, magle ili noćne vožnje, gdje stariji sustavi često gube preciznost.

Velika je prednost što se sva analitika obrađuje unutar same kamere, odnosno podaci se procesiraju izravno u uređaju bez potrebe za slanjem velike količine videomaterijala na vanjske poslužitelje. Time se ubrzava reakcija sustava i smanjuje mogućnost zastoja ili gubitka podataka, stoji u tehničkoj dokumentaciji.

