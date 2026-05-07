POČELO JE... /

Tomašević otvorio ključne radove na istoku Zagreba: 'Izgradit ćemo novi prometni koridor'

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U Zagrebu su u četvrtak počeli radovi na trećoj etapi produžene Ulice Rudolfa Kolaka, prometnog projekta kojim se želi rasteretiti promet u Dubravi i Sesvetama, a završetak cijelog zahvata očekuje se za dvije godine

7.5.2026.
11:32
Hina
Slavko Midzor/PIXSELL
U Zagrebu su u četvrtak počeli radovi na trećoj etapi produžene Ulice Rudolfa Kolaka, prometnog projekta kojim se želi rasteretiti promet u Dubravi i Sesvetama, a završetak cijelog zahvata očekuje se za dvije godine.

Treća etapa obuhvaća dionicu od produžene Branimirove ulice do Ulice Emanuela Vidovića, a vrijednost radova iznosi 1,03 milijuna eura bez PDV-a. Rok izvođenja radova je pet mjeseci.

Projekt uključuje izgradnju prometnice s dvije prometne trake, obostranih pješačko-biciklističkih staza, autobusnog stajališta, LED javne rasvjete, komunalne infrastrukture i uređenje zelenih površina. Predviđena je i izgradnja tunelskog propusta preko potoka Čučerska Reka.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je na otvorenju radova da su produžena Kolakova i produžena Branimirova ulica među najvažnijim prometnim projektima gradske uprave u ovom mandatu. Naglasio je da danas kreću s Kolakovom, a sljedeći mjesec krenut će i s radovima na trećoj dionici Branimirove.

Tomašević: Ovo će unaprijediti kvalitetu života

"Kao što sam najavio u izbornoj kampanji, izgradit ćemo novi prometni koridor sjeverno od Avenije Dubrava i Zagrebačke ceste koji će značajno rasteretiti postojeće prometnice u Dubravi i Sesvetama te unaprijediti kvalitetu života građana", poručio je Tomašević. 

Produžena Kolakova bit će ukupno duga 2857 metara i gradit će se u tri etape. Preostale dvije etape kreću s izgradnjom ove godine, dok se ukupna vrijednost projekta procjenjuje na oko 25 milijuna eura bez PDV-a. Očekivani završetak radova je kroz dvije godine. 

Ukupna vrijednost projekata produženja Kolakove i Branimirove ulice iznosi oko 50 milijuna eura bez PDV-a, a financiraju se iz proračuna Grada Zagreba.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
