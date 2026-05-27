Prirodni spektakl koji kratko traje: Fenomen privlači brojne turiste, ali iznimno je osjetljiv

Velika planina svako proljeće privlači brojne posjetitelje prizorom ljubičastih šafrana koji prekrivaju planinske livade. Na prvi pogled riječ je o jednostavnoj prirodnoj ljepoti, no iza tog dojmljivog prizora krije se složen i osjetljiv ekosustav.

Njegov ritam uvelike određuju kratki vremenski prozori povoljnih uvjeta. Upravo zbog toga ovaj proljetni fenomen traje kratko i ovisi o nizu prirodnih čimbenika.

Uloga pčela i cvatnja šafrana

Nakon duge i iscrpljujuće zime, oprašivači poput pčela i osobito bumbara izlaze oslabljeni i s manjkom energije. U trenutku kada je vegetacija još uvijek oskudna, šafrani postaju njihov prvi i najvažniji izvor hrane – pelud im pomaže u oporavku, a nektar osigurava brzu energiju za nastavak aktivnosti, pišu Putoholičari.

Istodobno, i sami šafrani prilagođeni su surovim uvjetima planine. Oblik cvijeta omogućuje zadržavanje sunčeve topline u njegovu središtu pa je unutrašnjost često toplija od okolnog zraka, što olakšava rad oprašivačima. Uz to, visoka koncentracija šećera u biljnim stanicama djeluje kao prirodni "antifriz" pa cvjetovi mogu preživjeti snijeg i niske temperature bez oštećenja.

Cvatnja je pritom kratkotrajna i izrazito osjetljiva na vremenske uvjete. U pravilu traje nekoliko tjedana, no nagli porast temperatura može ubrzati cijeli proces i skratiti ga na svega nekoliko dana. Cvjetovi se dodatno zatvaraju pri slabom svjetlu i padu temperature kako bi zaštitili pelud od vlage i očuvali mogućnost oprašivanja.

Važnu ulogu u očuvanju ovog krajolika ima i tradicionalna ispaša. Stoka održava travnjake, sprječava zarastanje i time posredno omogućuje širenje šafrana, zahvaljujući čemu Velika planina zadržava svoj prepoznatljiv proljetni izgled.

Zašto je Velika planina ljubičasta?

Prepoznatljiva ljubičasta boja Velike planine rezultat je raširenog cvjetanja šafrana, koji u proljeće prekrivaju livade u gustim skupinama. Takav izgled posljedica je dugogodišnje tradicije ispaše kojom se uklanja visoka trava i korov, čime se omogućuje nesmetan rast lukovica šafrana. Krave pritom svojim kretanjem i prirodnim gnojenjem dodatno održavaju tlo pogodnim za ovu biljnu vrstu. Bez takvog načina korištenja prostora, planina bi postupno zarasla, a karakteristična ljubičasta slika nestala bi.

Ovaj prirodni fenomen iznimno je osjetljiv na ljudski utjecaj. Gaženje i branje cvjetova narušava njihov životni ciklus, smanjuje brojnost u idućim sezonama te izravno utječe i na oprašivače koji ovise o njima.

Zbog svega toga, šafrani na Velikoj planini nisu samo vizualna atrakcija, nego i pokazatelj osjetljive ravnoteže prirode koja traje kratko, ali ima dugoročan značaj.

