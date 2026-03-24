Mistični Đavolji most prkosi zakonima prirode: Optička iluzija nikoga ne ostavlja ravnodušnim

U parku Kromlau, smještenom u njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj, nalazi se Rakotzbrücke, jedinstvena građevina poznata i kao Đavolji most. Zbog svoje specifične arhitekture, most zajedno sa svojim odrazom u vodi jezera Rakotzsee stvara iluziju savršenog kamenog kruga, što ga čini popularnom destinacijom za posjetitelje i fotografe iz cijelog svijeta.

Iako se uz njega vežu nadnaravne legende, Rakotzbrücke je arhitektonsko zdanje koje je u potpunosti djelo ljudskih ruku. Njegovu je izgradnju 1860. godine naručio lokalni vlastelin Friedrich Hermann Rötschke s ciljem stvaranja jedinstvenog krajobraznog elementa.

Specifičnost mosta leži u činjenici da nije projektiran s praktičnom svrhom povezivanja dviju obala, već je njegova jedina funkcija estetska – zamišljen je kao umjetničko djelo integrirano u prirodu. Cjelokupna konstrukcija, uključujući i umjetno stvorene stijene u jezeru, izrađena je od bazaltnih stupova dopremljenih iz udaljenih kamenoloma. Tanki, polukružni luk mosta izveden je s iznimnom preciznošću kako bi se, u kombinaciji s odrazom u mirnoj vodi, stvorila optička iluzija potpunog kruga, piše Earth Trekkers.

Legenda o paktu s vragom

Naziv "Đavolji most" proizlazi iz europskog folklora, gdje se takvo ime često pridavalo mostovima čija se izgradnja smatrala tehnički iznimno zahtjevnom ili gotovo nemogućom pa se pripisivala nadnaravnim silama. Prema lokalnoj legendi, graditelj Rakotzbrückea sklopio je pakt s vragom kako bi uspio dovršiti ovu zahtjevnu građevinu. Kao naknadu, vrag je zatražio dušu prvog bića koje prijeđe preko mosta.

Legenda kaže da je graditelj nadmudrio vraga poslavši preko mosta psa, čime je spasio ljudsku dušu. Iako se radi o mitu, ovakve priče pridonose posebnoj atmosferi koja okružuje most, a motiv savršenog kruga u nekim se interpretacijama povezuje s portalom u druge dimenzije.

Zabranjen prelazak preko mosta

Rakotzbrücke je središnja znamenitost parka Azaleen- und Rhododendronpark Kromlau, koji se prostire na površini od približno 80 hektara. Park je posebno atraktivan za posjetitelje u proljeće, tijekom cvatnje rododendrona i azaleja te u jesen, kada boje lišća stvaraju jedinstven vizualni ugođaj.

U cilju očuvanja krhke povijesne strukture, prelazak preko mosta strogo je zabranjen. Građevina je podvrgnuta opsežnoj višegodišnjoj restauraciji, završenoj 2021. godine, čime je osigurana njezina zaštita za buduće generacije.

