Ova cesta u planinama oduzima dah: Spomenik je razdoblju Hladnog rata i izgrađena na prkosu

Visoko u rumunjskim Karpatima, cesta Transfăgărășan presijeca planinski masiv Făgăraș, povezujući povijesne regije Transilvaniju i Vlašku. Službeno označena kao DN7C, ova prometnica duga 151 kilometar predstavlja iznimno inženjersko postignuće, ali i spomenik razdoblju Hladnog rata, izgrađen na temeljima političkog prkosa i plaćen stotinama ljudskih života.

Zbog svoje iznimne ljepote i dramatične trase koja doseže 2042 metra nadmorske visine, stekla je svjetsku slavu, a u popularnoj emisiji Top Gear proglašena je "najboljom cestom na svijetu", piše Euronews.

Strateška vojna cesta

Povijest ceste Transfăgărășan započinje 1968. godine, nakon invazije Sovjetskog Saveza na Čehoslovačku. Rumunjski vođa Nicolae Ceaușescu, strahujući od sličnog scenarija u svojoj zemlji, donio je odluku o izgradnji strateške vojne ceste preko nepristupačnog planinskog terena. Svrha ceste bila je omogućiti brz prelazak vojnih postrojbi u slučaju sovjetske invazije, budući da su postojeći planinski prijelazi, smješteni u riječnim dolinama, bili lako podložni blokadi.

Izgradnja je trajala od 1970. do 1974. godine i predstavljala je golem tehnički i ljudski izazov. Na projektu su bili angažirani vojnici, od kojih mnogi nisu imali prethodnog iskustva s radom u alpskim uvjetima, a korišteno je približno 6 milijuna kilograma dinamita za probijanje trase kroz granitne stijene. Radovi su se odvijali na ekstremnim nadmorskim visinama i u nepredvidivim vremenskim uvjetima, a projekt je zbog enormnih financijskih troškova i upitne strateške opravdanosti postao poznat pod nazivom "Ceaușescuova ludost".

Visoka cijena izgradnje i ljudske žrtve

Iako je danas prvenstveno turistička atrakcija, povijest ove ceste obilježena je velikim ljudskim gubicima. Prema službenim podacima, tijekom izgradnje život je izgubilo 40 vojnika. Međutim, neslužbene procjene, temeljene na svjedočanstvima preživjelih radnika i inženjera, navode broj žrtava u stotinama. Najčešći uzroci smrti bile su nesreće s eksplozivom, odroni stijena te smrzavanje u teškim zimskim uvjetima.

Osim tragične stvarnosti, za cestu se veže i lokalna legenda. Prema njoj, tijekom radova velika se stijena odronila i zatrpala jedan buldožer. Kako je izvlačenje stroja procijenjeno kao preskupo i iznimno opasno, radnici su ga navodno ostavili te je trasa ceste asfaltirana izravno preko njega. Iako ova priča nikada nije službeno potvrđena, legenda o "zabetoniranom stroju" i danas je prisutna među lokalnim stanovništvom.

Opasna vožnja

Vožnja Transfăgărășanom pruža jedinstven doživljaj. Trasu karakteriziraju oštre serpentine, dugi S-zavoji te strmi usponi i spustovi, zbog čega je prosječna brzina vožnje ograničena na 40 km/h. Na nekim dionicama nedostaju zaštitne ograde, a nagle promjene vremena, gusta magla i odroni kamenja svrstavaju je među opasnije prometnice u Europi. Zbog obilnih snježnih padalina i opasnosti od lavina, najviša dionica ceste otvorena je za promet samo nekoliko mjeseci godišnje, najčešće u razdoblju od srpnja do listopada.

Unatoč navedenim opasnostima, krajolik koji okružuje cestu iznimne je ljepote. Cesta prolazi pokraj glacijalnog jezera Bâlea, spektakularnih vodopada te ruševina dvorca Poenari, povijesne utvrde Vlada Tepeša, ličnosti koja je poslužila kao inspiracija za legendu o Drakuli. U današnje vrijeme česti su susreti sa smeđim medvjedima, koji se zbog naviknutosti na prisutnost ljudi spuštaju do samog ruba prometnice.

POGLEDAJTE GALERIJU

