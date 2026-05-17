Tajna veza pobjednice Eurosonga i srpskog predstavnika: Njegova djevojka otkrila sve detalje

Pobjednica Eurosonga 2026., bugarska glazbena zvijezda Dara, i srpski predstavnik Luka Aranđelović, frontmen grupe Lavina, imaju zanimljivu umjetničku poveznicu koja je posljednjih dana izazvala veliko zanimanje među eurovizijskim fanovima u regiji.

Naime, djevojka Luke Aranđelovića, koja je na TikToku poznata pod umjetničkim imenom marcy.tettt, otkrila je detalj iz svoje kreativne karijere koji je mnoge iznenadio - sudjelovala je u oslikavanju haljine koju je Dara nosila za potrebe jednog svojeg glazbenog spota.

Umjetnička suradnja prije eurovizijske pozornice

Ova zanimljivost posebno je privukla pažnju nakon što je Dara odnijela pobjedu na Eurosongu s pjesmom "Bangaranga”, dok je grupa Lavina predstavljala Srbiju s pjesmom "Kraj mene”.

Iako se na prvi pogled činilo da su se putevi bugarske pobjednice i srpskog benda prvi put susreli upravo na velikoj eurovizijskoj sceni, pokazalo se da je poveznica postojala i ranije, kroz kreativni rad Lukine partnerice. Kako je otkrila na društvenim mrežama, bila je angažirana na posebnom umjetničkom zadatku oslikavanja Darine haljine za snimanje spota.

Fanovi oduševljeni neočekivanom povezanošću

Priča je ubrzo izazvala brojne reakcije među ljubiteljima Eurosonga, koji su oduševljeni činjenicom da se umjetnici iz regije međusobno prate, podržavaju i surađuju još i prije nego što se nađu pod reflektorima najvećeg europskog glazbenog natjecanja.

Dara je ove godine postala jedno od najzvučnijih imena Eurosonga, dok je Lavina svojim nastupom u finalu ostavila snažan dojam na publiku diljem Europe. Upravo zato ova mala, ali vrlo zanimljiva poveznica dodatno intrigira domaće fanove natjecanja.

Ljubav i podrška iza Luke Aranđelovića

Iza uspjeha Luke Aranđelovića stoji i snažna emotivna podrška njegove dugogodišnje djevojke Marije. Prema objavama na društvenim mrežama i podršci tijekom cijelog eurovizijskog procesa, jasno je da mu je bila veliki oslonac tijekom priprema, proba i samog nastupa.

Dok je Luka s bendom prolazio kroz stres finala, medijsku pažnju i intenzivan raspored, njegova partnerica pratila je svaki korak tog puta. Njezina kreativna poveznica s Darom sada je samo dodatno obogatila cijelu eurovizijsku priču koja posljednjih dana privlači veliku pažnju javnosti.