FANOVI U NEVJERICI /

Tajna veza pobjednice Eurosonga i srpskog predstavnika: Njegova djevojka otkrila sve detalje

Tajna veza pobjednice Eurosonga i srpskog predstavnika: Njegova djevojka otkrila sve detalje
Foto: Profimedia

Dok je Luka s bendom prolazio kroz stres finala, medijsku pažnju i intenzivan raspored, njegova partnerica pratila je svaki korak tog puta. Njezina kreativna poveznica s Darom sada je samo dodatno obogatila cijelu eurovizijsku priču koja posljednjih dana privlači veliku pažnju javnosti

17.5.2026.
8:36
Pobjednica Eurosonga 2026., bugarska glazbena zvijezda Dara, i srpski predstavnik Luka Aranđelović, frontmen grupe Lavina, imaju zanimljivu umjetničku poveznicu koja je posljednjih dana izazvala veliko zanimanje među eurovizijskim fanovima u regiji.

Naime, djevojka Luke Aranđelovića, koja je na TikToku poznata pod umjetničkim imenom marcy.tettt, otkrila je detalj iz svoje kreativne karijere koji je mnoge iznenadio - sudjelovala je u oslikavanju haljine koju je Dara nosila za potrebe jednog svojeg glazbenog spota.

@marcy.tattt Доста яко приключение беше🩷 #bangaranga #dara #eurovision2026 #bulgaria ♬ original sound - marcy.tattt

Umjetnička suradnja prije eurovizijske pozornice

Ova zanimljivost posebno je privukla pažnju nakon što je Dara odnijela pobjedu na Eurosongu s pjesmom "Bangaranga”, dok je grupa Lavina predstavljala Srbiju s pjesmom "Kraj mene”.

Iako se na prvi pogled činilo da su se putevi bugarske pobjednice i srpskog benda prvi put susreli upravo na velikoj eurovizijskoj sceni, pokazalo se da je poveznica postojala i ranije, kroz kreativni rad Lukine partnerice. Kako je otkrila na društvenim mrežama, bila je angažirana na posebnom umjetničkom zadatku oslikavanja Darine haljine za snimanje spota.

@marcy.tattt Me just chilling in Vienna… btw this guy wants to take a picture with me but I don’t know him 🤔 #vienna #eurovision #eurovision2026 #fyp ♬ original sound - marcy.tattt

Fanovi oduševljeni neočekivanom povezanošću

Priča je ubrzo izazvala brojne reakcije među ljubiteljima Eurosonga, koji su oduševljeni činjenicom da se umjetnici iz regije međusobno prate, podržavaju i surađuju još i prije nego što se nađu pod reflektorima najvećeg europskog glazbenog natjecanja.

Dara je ove godine postala jedno od najzvučnijih imena Eurosonga, dok je Lavina svojim nastupom u finalu ostavila snažan dojam na publiku diljem Europe. Upravo zato ova mala, ali vrlo zanimljiva poveznica dodatno intrigira domaće fanove natjecanja.

@marcy.tattt Zasluženo🥹 cannot be more proud #pze #eurovision #eurovisionsongcontest #lavina #pesmazaevroviziju ♬ original sound - marcy.tattt

Ljubav i podrška iza Luke Aranđelovića

Iza uspjeha Luke Aranđelovića stoji i snažna emotivna podrška njegove dugogodišnje djevojke Marije. Prema objavama na društvenim mrežama i podršci tijekom cijelog eurovizijskog procesa, jasno je da mu je bila veliki oslonac tijekom priprema, proba i samog nastupa.

Dok je Luka s bendom prolazio kroz stres finala, medijsku pažnju i intenzivan raspored, njegova partnerica pratila je svaki korak tog puta. Njezina kreativna poveznica s Darom sada je samo dodatno obogatila cijelu eurovizijsku priču koja posljednjih dana privlači veliku pažnju javnosti.

