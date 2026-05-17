FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA VEČER /

Napokon! Erslan napokon slavio u UFC-u pa poslao urnebesnu poruku šefu

Napokon! Erslan napokon slavio u UFC-u pa poslao urnebesnu poruku šefu
×
Foto:

Bio je to njegov četvrti nastup u UFC-u i prva pobjeda u organizaciji

17.5.2026.
8:26
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Ivan Erslan ostvario je prvu pobjedu u UFC-u nakon što je u Las Vegasu jednoglasnom odlukom sudaca svladao Georgea “Tuca” Tokkosa. Hrvatski borac slavio je nakon tri vrlo zahtjevne runde u kojima je pokazao veliku izdržljivost i prilagodbu tijekom borbe.

Iako je u prvoj rundi bio blizu poraza, Erslan je u nastavku potpuno preuzeo kontrolu, posebno u parteru, te zasluženo stigao do pobjede rezultatom 29-28 kod sva tri suca.

Nakon meča emotivno se obratio supruzi i otkrio da čekaju treće dijete. “Ovo je bila posebna borba za mene. Marija, volim te”, rekao je Erslan, a zatim kroz šalu poručio UFC-ovom matchmakeru Micku Maynardu da mu sada treba novi ugovor.

Bio je to njegov četvrti nastup u UFC-u i prva pobjeda u organizaciji, a ostaje za vidjeti hoće li mu UFC ponuditi novi ugovor ili slijedi povratak u regionalni FNC.

Ivan ErslanUfc
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike