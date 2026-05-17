Napokon! Erslan napokon slavio u UFC-u pa poslao urnebesnu poruku šefu

Ivan Erslan ostvario je prvu pobjedu u UFC-u nakon što je u Las Vegasu jednoglasnom odlukom sudaca svladao Georgea “Tuca” Tokkosa. Hrvatski borac slavio je nakon tri vrlo zahtjevne runde u kojima je pokazao veliku izdržljivost i prilagodbu tijekom borbe.

Iako je u prvoj rundi bio blizu poraza, Erslan je u nastavku potpuno preuzeo kontrolu, posebno u parteru, te zasluženo stigao do pobjede rezultatom 29-28 kod sva tri suca.

Nakon meča emotivno se obratio supruzi i otkrio da čekaju treće dijete. “Ovo je bila posebna borba za mene. Marija, volim te”, rekao je Erslan, a zatim kroz šalu poručio UFC-ovom matchmakeru Micku Maynardu da mu sada treba novi ugovor.

Bio je to njegov četvrti nastup u UFC-u i prva pobjeda u organizaciji, a ostaje za vidjeti hoće li mu UFC ponuditi novi ugovor ili slijedi povratak u regionalni FNC.